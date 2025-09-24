辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃん用アイテムまとめたリビング公開「整頓されていて綺麗」「可愛いが詰まってる」の声
【モデルプレス＝2025/09/24】タレントの辻希美が9月23日、自身のYouTubeを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃん用のアイテムをまとめたリビングの一部を公開し、反響が寄せられている。
辻希美、工夫された第5子専用スペース
辻は「【ゆめ用品】愛用アイテムをまとめて“夢空スペース”を作りました」と題した動画にて、「夢空のものがあっちだったり、こっちだったりっていうふうに散らばってたんですよ。それを1箇所にまとめてみました」と説明し、観葉植物や収納棚が配置されたナチュラルな雰囲気のリビングの一角を披露。スキンケア用品がまとめられたベビーワゴンや、マットやベビー服が収納されたキッズ棚、マザーズバッグや電動ベビーラックなど、整理整頓された夢空ちゃん専用エリアを確認することができる。
この投稿に、ファンからは「整頓されていて綺麗」「ピンクいっぱい！可愛いが詰まってる」「工夫が感じられる」「リアルな愛用アイテム見れて嬉しい」「参考になる」といった声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
