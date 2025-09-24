＜注目銘柄＞＝ハピネット、ビデオゲーム事業好調で今期業績予想は上振れ公算大
ハピネット<7552.T>は、８月２８日に年初来高値７０６０円をつけたあと、エンターテインメント関連株への人気一巡もあって調整している。ただ、好業績期待を背景とした先高感に大きな変化はなく、割高感の薄れた時価水準は狙い場といえよう。
「ニンテンドースイッチ２」の好調な滑り出しで、ビデオゲーム事業が想定を上回って推移している。８月７日に発表した第１四半期（４～６月）連結決算で同事業の営業利益は５億８５００万円（前年同期比６４．５％増）と大幅増益で着地。関連アクセサリーやゲームソフトの販売が増加したことも寄与した。同社は当初、「ニンテンドースイッチ２」の発売時期を１１月と予測していたが、６月５日に発売され、歴代ハードのなかでも好調な出だしとなったことで恩恵は大。今後は採算性の良いゲームソフトの販売拡大も期待でき、業績に貢献しよう。
また、玩具事業の「一番くじ」やトレカの堅調も継続。アミューズメント事業は出店ペースがややスローだが、それにより利益面ではプラスに働いている。会社側では２６年３月期通期業績予想を営業利益で１１８億円（前期比１．０％増）の従来見通しを据え置いているが、上振れの公算は大きい。調査機関によっては今期の営業利益を１４０億円強、２７年３月期を同１６０億円前後と見込むところもある。（仁）
出所：MINKABU PRESS
「ニンテンドースイッチ２」の好調な滑り出しで、ビデオゲーム事業が想定を上回って推移している。８月７日に発表した第１四半期（４～６月）連結決算で同事業の営業利益は５億８５００万円（前年同期比６４．５％増）と大幅増益で着地。関連アクセサリーやゲームソフトの販売が増加したことも寄与した。同社は当初、「ニンテンドースイッチ２」の発売時期を１１月と予測していたが、６月５日に発売され、歴代ハードのなかでも好調な出だしとなったことで恩恵は大。今後は採算性の良いゲームソフトの販売拡大も期待でき、業績に貢献しよう。
また、玩具事業の「一番くじ」やトレカの堅調も継続。アミューズメント事業は出店ペースがややスローだが、それにより利益面ではプラスに働いている。会社側では２６年３月期通期業績予想を営業利益で１１８億円（前期比１．０％増）の従来見通しを据え置いているが、上振れの公算は大きい。調査機関によっては今期の営業利益を１４０億円強、２７年３月期を同１６０億円前後と見込むところもある。（仁）
出所：MINKABU PRESS