【魔法騎士レイアース】30th記念☆世界観溢れるKARATZ本格コラボジュエリー
TVアニメ『魔法騎士レイアース』の30周年記念として、本格コラボジュエリー＆新規描き起こしイラスト使用のグッズが宝石専門店KARATZより登場する。
☆本格的なジュエリーが使われたコラボアクセサリーをチェック！（写真12点）＞＞＞
『魔法騎士（マジックナイト）レイアース』は漫画家集団CLAMPの代表作1つ。原作は『なかよし』（講談社刊）で連載され、東京ムービー（現トムス・エンタテインメント）制作で、1994年にTVアニメが放送された。また続編『魔法騎士レイアース2』も漫画・アニメで展開された。
社会見学にやってきた東京タワーで、突然異世界「セフィーロ」のエメロード姫に招喚された獅堂光・龍咲海・鳳凰寺風。捕われの身となった姫を救うために、3人の少女は伝説の「魔法騎士（マジックナイト）」となって戦う。少女漫画としては珍しく、巨大ロボット的な存在「魔神（マシン）」が登場する。第1期終盤の衝撃的な展開は当時大きな話題となった。
このたび本作の30周年を記念して、宝石専門店KARATZより5種類のジュエリーと4種類のグッズが新登場。
ジュエリーは魔法騎士となった光、海、風それぞれが身につけるグローブをモチーフに仕立てた「マジックグローブネックレス」は、光は炎をイメージしたチャームにペアシェイプのルビー、海は水をイメージしたチャームにペアシェイプのサファイア、風は風をイメージしたチャームにペアシェイプのエメラルドが使用されている。
そして3人の魔法騎士と共に旅路を行くモコナの印象的な顔をモチーフにした「モコナぽってりリング」は、額にはルビー、ほっぺにはピンクカルセドニーを留め、マット加工により毛並みの質感を醸し、モコナの持つ愛らしい雰囲気。
軽やかに宙を舞う小さな妖精・プリメーラの可憐な姿をジュエリーとして楽しめる「プリメーラフェアリーネックレス」は、お団子ヘアを独特なミントグリーンの色味を持つグランディディエライトで表現。翅（はね）にセットされたアンデシンラブラドライトは角度や光によって表情を変え、足元のピンクサファイアは揺れて胸元を華やかに演出している。
すべてのジュエリーにオリジナルの特製ジュエリーケースが付属。
また、コラボジュエリーを1点ご購入につき、ジュエリークロス（マイクロファイバークロス）が1点プレゼントされるほか、期間中にコラボジュエリーを1点ご購入につき、ジュエリー早期購入特典ステッカーが1点プレゼントされる。
また、TVアニメ『魔法騎士レイアース』×KARATZコラボグッズとして、ミニキャラアクリルスタンドやアクリルキーホルダー、缶バッジ、カードセットが登場。
グッズ購入2500円（税込）ごとに、グッズ購入特典としてステッカー（全5種）が1枚ランダムでお渡しされる。
（C）CLAMP・ST/講談社・TMS
