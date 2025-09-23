Groov社がこのほど、全国の男女1157人を対象に「ふるさと納税のテレビCMに出てほしい芸能人・有名人」に関する調査を実施。その結果、1位にはお笑いコンビ「サンドウィッチマン」が選ばれた。



【調査結果】納得の顔触れですね「ふるさと納税」が似合う有名人ランキング

1位には宮城県出身で、東北をはじめとする地域と深いつながりを持つ「サンドウィッチマン」が149票獲得と、断トツの支持を集めた。親しみやすい人柄と、特に東日本大震災以降、復興支援や地域イベントへの参加を続けている姿が「地域貢献＝ふるさと納税」のイメージと重なり、多くの共感を集めた。



また2位の「大泉洋」は北海道を、14位の「吉幾三」も青森を代表する人物であるように、「地域性」や「地方発信力」を持つ有名人が多く票を集めた。さらに、Snow Manや綾瀬はるか、大谷翔平選手といった国民的な知名度と好感度を兼ね備えたスターも上位に入り、幅広い層からの支持を示していた。



以下は発表されたランキングのトップ5。



1位 「サンドウィッチマン」（149票）



2位 「大泉洋」（107票）



3位 「Snow Man」（48票）



4位 「綾瀬はるか」（43票）



5位 「マツコ・デラックス」（40票）



（よろず～ニュース調査班）