子猫を保護したときと現在のビフォーアフター。幸せが伝わってくる姿が人気となっています。話題の投稿は283万回以上表示され「今幸せなんだということがとてもよく分かる」「黒い毛玉が立派な黒猫ちゃんに」「幸せそうでなによりです」とのコメントが寄せられていました。

【写真：小さくうずくまるパヤパヤの子猫を保護して数年後…】

小さな子猫の現在の姿

Xアカウント「おすんしぃ」に投稿されたのは、子猫を拾ったときと現在のビフォーアフター。黒猫のトトちゃんが拾われたとき、子猫特有のパヤパヤした毛と灰色がかった目の色をしたとても小さな子だったそうです。小さくうずくまるような姿に寂しさや心細さが感じられます。

そして現在のトトちゃんは、仰向けでバンザイをしてくつろいで過ごしているのだそう。体をひねってバンザイをして床で過ごすのは、トトちゃんのリラックスポーズのようです。無防備な姿で安心して幸せに過ごしているトトちゃんでした。

大胆な姿にX民も爆笑

トトちゃんのリラックスポーズを見たXユーザーたちからは「大きくなってからは余計におもしろ…じゃなかった、可愛い」「小さい頃のパヤ毛姿も可愛いし、今の面白く自己主張している姿も大好きです」「黒猫ってやっぱ可愛すぎるな…」などの声や、X民の愛猫たちのビフォーアフターの写真が寄せられていました。

Xアカウント「おすんしぃ」では、トトちゃんと同居猫のそらじろーちゃんの日常が投稿されています。

