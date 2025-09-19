34Ç¯Á°¤Î²£ÉÍ½÷»ù¼ºí©¡¢¾ðÊó¤ò¡¡Î¾¿Æ¡Ö¸µµ¤¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×
¡¡²£ÉÍ»Ô°°¶è¤Ç1991Ç¯¡¢Åö»þ8ºÐ¤ÎÌîÂ¼¹á¤µ¤ó¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ10·î1Æü¤Ç34Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤ä¿ÀÆàÀî¸©·Ù°°½ð°÷¤é¤¬19Æü¡¢¼«Âð¶á¤¯¤ÎÁêÅ´ÀþÆóËóÀî±Ø¤Ç¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ê¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Êì°ê»Ò¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¤Ï¡ÖÄü¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¸µµ¤¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹á¤µ¤ó¤Ï91Ç¯10·î1Æü¸á¸å¡¢»Ð¤¬³°½Ð¤¹¤ëºÝ¡¢¼«Âð¤Ë1¿Í¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅöÆü¤Ï±«¤Ç¡¢²È¤«¤é¹á¤µ¤ó¤Î½ñÆ»Æ»¶ñ¤È»±¡¢Ä¹·¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó500¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿½ñÆ»¶µ¼¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¾ðÊóÄó¶¡¤Ï°°½ð¡¢ÅÅÏÃ045¡Ê361¡Ë0110¤Þ¤Ç¡£