好き嫌いがハッッッッッッッッキリと分かれているApple（アップル）iOS 26の新UI「Liquid Glass」。

涼しげなスケルトンがどハマりしている人もいれば、前の方がよかったと各種設定で調整する人もいます。デザインの好み以前に、画面のアプリ並びが傾いているという声も…。

米Gizmodo編集部のRaymond Wong記者もホーム画面が斜めに傾いているという1人。これ、Liquid Glassによる目の錯覚なんです。

以下、Wong記者によるLiquid Glass錯視に関するオピニオンです。

手持ちのiPhone 16 ProをiOS 26のアップデートで新UIのLiquid Glassしたら、なんかアイコンが全部ちょっと傾いて見えるんですが…。

これ、いくら編集部の同僚に言っても信じてくれません。ホーム画面に並ぶアイコンが微妙に左に傾いている気がします。まるでピサの斜塔みたいに。

同僚のKyle Barrは彼のiOS 26にアプデしたiPhone 14 Proの画面を見せてきて、傾いてないと主張。僕の画面を見ても傾いてないといいます。

実はこれ、僕もKyleもどっちも正しいんです。

iOS 26では、スケガラス感を演出するため、ホーム画面に並ぶアプリアイコンの左上と右下が光るようなデザインになっています。この光が目の錯覚を生み、画面が傾いているように見えるというわけ。

壁紙の色を明るいものにするとこの錯視が薄まって、傾いて見えにくくなります。僕のiPhone 16 Proはブラックなので、それに合わせて壁紙も真っ黒。目の錯覚がバッチバチに作用していたのです。

…壁紙の色くらい目の錯覚を起こさず、好きに選ばせてくれよ。

iOS 26にアップデートしたiPhoneの画面。傾いて見えますかね？ Image: Raymond Wong / Gizmodo US

この錯視で「画面が傾いてる！」と大騒ぎしていたのは、どうやら僕だけじゃないようです。RedditのiOSスレを見ると、似たような人たちが集まっていました。

アプデした後すぐは気づかなかったという人も、「言われてみると確かにそうだ」と傾いているように見えたという声も。中には、画面を見ていると酔うなんて人もいました。スレでは、設定のアクセシビリティ項目をいじれば、錯視が軽減されるという実践的なアドバイスもありました。

Appleの視覚効果が不評なのはこれが初めてではありません。

過去には iOS 7でアプリアイコンの動き（アニメーション）に目が回るという声が相次ぎ、「視差効果を減らす」という設定が設けられました。この設定をオンにして、さらに錯視を軽減するというクロスフェード効果もオンに。

そうしたところでiOS 26のアイコンの光は消えません。透明度を下げてもコントランストを上げても、ガラスデザインをオフにすることはできません。

いっそユーザーに「ガラス度」を選ばせてくれたらいいのに！ スライドで好きにLiquid Glassの強度（透過度）を設定できたらいいのに！

Appleは、Liquid Glassデザインですべてのプラットフォーム（iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV）のデザイン一貫性を高めようとしています。それはわかるし、賛成です。

…だけど、錯視効果はやめて？