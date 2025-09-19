三菱商事はなぜ「洋上風力発電」から全面撤退したのか？「バブル崩壊」と再エネ業界が震撼した「決断の全内幕」

洋上風力発電バブルがついに弾けた。撤退ドミノが起きるのではないか--。三菱商事が秋田県と千葉県の沖合3海域での洋上風力発電事業から全面撤退したことをきっかけに、業界でこんな観測が広がっている。世界的なインフレや円安による資材調達コストの高騰で、採算確保が見通せない事情は他の海域で事業を計画する企業連合も同様だからだ。

実際、「国の大胆な追加支援がなければ、最終投資の決断ができない」（大手エネルギー企業）との声も高まっており、村瀬佳史・資源エネルギー長官（1990年旧通商産業省）ら経済産業省幹部は顔を青ざめさせるばかりだ。

「自信がある」と豪語していたが

「日本における洋上風力の導入に遅れをもたらし、大変遺憾だ。地元の期待を裏切り、洋上風力全体に対する社会の信頼そのものも揺るがしかねない」

武藤容治経産相は8月27日、撤退の報告に訪れた三菱商事の中西勝也社長に不満を爆発させた。「温厚な人柄だけが取り柄」（永田町筋）とされる軽量級大臣の武藤氏が珍しく怒気を含んだ言葉を吐く様子は、経産省が受けたショックの大きさを物語った。

政府は今年2月に閣議決定した第7次エネルギー基本計画で、温室効果ガスの排出削減に資する太陽光や風力など再生可能エネルギーが電源構成に占める割合を、足元の2割強から2040年度に4〜5割まで引き上げる目標をぶち上げた。

太陽光などに比べて発電能力が格段に大きい洋上風力発電を「再エネ普及の切り札」と位置付けた。原発45基分に相当する最大4500万キロワットまで導入する計画で、国は特定の海域を「促進区域」に指定し、事業者を公募する「洋上風力プロジェクト」を推進してきた。

三菱商事連合は2020〜2021年に実施された第1弾入札（3海域）で、政府が想定した上限価格である1キロワット時（kwh）当たり29円をはるかに下回る平均13円強という売電価格を提示。「価格破壊」をアピールし、公募海域を「総取り」した。当時から業界では「採算が合うのか」と疑問視する声が出ていたが、三菱商事側は、事業連合を組む中部電力と共同で2020年に約5000億円で買収した、オランダの再エネ会社のノウハウが活用できると強調。「プロジェクトの完遂に自信を持っている」と豪語していた。公募を仕切った経産省側も「再エネ電力普及のブレークスルーになる」などと諸手を挙げての歓迎ムードだった。

しかし、2022年のロシアによるウクライナ侵攻を端緒に世界的なインフレ圧力が高まると、そんな甘い見立ては通用しなくなった。円安の影響も加わって、風車など資材の輸入コストが跳ね上がり、建設費は当初想定から2倍以上に膨張。どうあがいても落札時の売電価格では採算が取れなくなった三菱商事は、今年2月に発表した2024年4〜12月決算で524億円の減損を計上。中西社長は「ゼロベースで計画を見直す」と語り、撤退の可能性を“予告”していた。

経産省の「後出しじゃんけん」も虚しく…

「第1号案件がポシャれば、洋上風力ビジネス全体への期待がしぼみ、参入企業が集まらなくなる」

そう危惧した経産省は、三菱商事引き留め策に躍起となった。第1弾入札は、発電した電気を、電力会社が一定期間、固定価格で買い取ることを義務付けた「固定価格買取制度（FIT）」が条件で、他の入札参加者にも周知されていた。にもかかわらず、今年3月になって発電した電気を再エネが欲しい企業に高値で売ることができる「フィードインプレミアム（FIP）」への転換を認める方針を唐突に打ち出した。売電価格が市場価格を下回った場合には、国から補助金も受けられる仕組みだ。公募指針を3年以上も遡って書き換える異例の「後出しじゃんけん」だった。

このルール変更を議論した審議会では、有識者から「落札者のみにFIP転換を認めるのは不公平で、ルールを変えるなら再入札するのが筋ではないか。第1弾入札には海外企業も参加しており、日本の公募制度の信頼性そのものが揺らぐ」などと厳しい声も出た。しかし、背に腹は変えられない経産省は「再エネの開発にFIPを積極活用する方針は何年も前から示している。洋上風力の第1弾入札でも希望があれば、条件変更を認めるつもりだった」（資源エネルギー庁幹部）などと強弁し、横紙破りを押し通した。

さらに、海域を独占的に使用できる期間を現在の30年から延長する考えも示した。経産省はこれらの救済策を講じることで、三菱商事の洋上風力事業は3海域で計6000億円以上の追加収入を見込めると試算。「撤退を封じられる」と期待していた。

一方で、事業連合を組む中部電力には、直接の所管官庁の立場を笠に着て「万が一にも撤退となれば、御社との信頼関係に傷が付く」などと脅し紛いの圧力をかけたという。そんな硬軟織り交ぜた必死の三菱商事連合引き留め工作だったが、結局、奏功しなかった。

三菱商事の3海域での発電コスト見積もりは1kwh当たり30円を超える水準に達しており、仮にFIP転換によって市場価格水準（1kwh当たり20円程度）で売れても「赤字を垂れ流す」（関係筋）状況は変わらなかったからだ。

中部電力は「何とか役所のメンツを立てようと、最後まで撤退回避の可能性を懸命に探った」（役員）というが、グローバルに事業を展開するビジネスライクな大手商社に、霞が関一流の脅しや透かしが通用するはずもない。

「せめて1海域だけでも事業を継続してくれないか」（エネ庁幹部）との願いも空しく、中西社長は国に200億円のペナルティーを支払い、立地自治体から「約束違反だ」との誹りを受けても、赤字事業から全面撤退する「合理的な経営判断」を選択した。村瀬長官周辺筋は「他の事業者から『三菱商事を依怙贔屓している』などと散々叩かれながら、プライドもかなぐり捨てて救済策を講じたのに……」と歯ぎしりする声もしきりだが、覆水盆に返らず。

ビジネスとして「見切り」をつけた？

中西社長の記者会見も、日本の洋上風力発電プロジェクトの先行きを悲観させる内容だった。

「当初の売電価格を2倍以上にしても事業が成り立たない。何千億円も投資してリターンがマイナスとなれば、民間企業ではリスクが取れない」と明言。経産省の追加支援策について「（適用されても）実現可能な事業計画を立てることは困難との結論に至った」と一蹴した。

さらに、今後の国内での洋上風力開発プロジェクトへの参画についてもビジネスとして見切りをつけたように「軽々に言えない。よく考えなければならない」と語った。

「洋上風力全体をくさすような発言で、日本を代表する商社トップとして無責任にすぎる」

資源エネ庁幹部はこう憤るが、杜撰な制度設計の下、「早く参入しなければ、脱炭素時代のビッグビジネスに乗り遅れる」など企業の競争心を煽りまくり、洋上風力バブルを演出した経産省の責任は重い。

2018年に成立した、洋上風力の活用を促進する法律「再エネ海域利用法（通称）」を議論した審議会では、識者から「洋上風力を持続可能な形で発展させるには、先進地域である欧州の経験に学ぶことが大切だ」との声が上がっていた。

今では「洋上風力先進地」と呼ばれる欧州各国も、2000年代初頭には政府が価格競争を煽り、発電事業者や風車メーカーに過度な事業リスクを負わせた結果、採算が合わなくなり、撤退したり、倒産したりするケースが相次いだことを踏まえた警鐘だった。

欧州各国はこの苦い失敗を教訓に、入札で落札価格に下限を設ける「最低制限価格」を採用するなど、事業者が採算を確保しやすいように配慮する仕組みに変えた。

経産省はそんな識者の声に一切耳を貸さず、安値入札を煽り、三菱商事連合の「価格破壊」に飛びついた。あるエネ庁幹部は「かつての太陽光発電のFITの水準を高く設定し過ぎて『国民負担が重い』と世論から叩かれたトラウマがあった」と言い訳するが、洋上風力の先行きを自ら危うくする失策だったのは間違いない。

事業計画「破綻」の真因

また、洋上風力を推進すると言いながら、その基盤となる風車などの資材を供給する国内産業の育成を怠ってきたツケも大きい。

かつては三菱重工業、日本製鋼所、日立製作所の3社が大型風車の開発・製造で世界的な存在感を示していたが、国内需要の低迷などから2021年までに全社が事業から撤退。経済安全保障上の要請から安価な中国製品を使えない日本の発電事業者は、風車など主要部品の調達をデンマークのべスタス、米GEベルノバ、独シーメンスのグループ企業という欧米3社に依存せざるを得ない状況となっている。

これら欧米3社との取引では「契約時から出荷までに生じた物価上昇などによるコスト増分を、発注元が被るのが原則」（大手エネルギー企業）といい、三菱商事の場合も、風車などの調達で思うように価格交渉ができなかったことが事業計画破綻の引き金になったと見られる。

欧州各国は洋上風力発電の導入環境を整えるため、補助金などを使って10年がかりで主要部品の域内調達網を整備。韓国も独シーメンス系企業の風車工場を国内に誘致する計画を進めてきた。翻って、経産省が国内調達網の再構築へ重い腰を上げたのは、ようやく今年6月になってから。それも米GEベルノバと風力発電などの普及で協力関係を結んだにすぎず、国内への風車開発・生産拠点の誘致のめどは全く立たないのが実情だ。

経産省は今後、三菱商事連合撤退の要因を分析した上で、秋田県沖と千葉県沖の3海域について入札をやり直す。事前の海域調査を政府機関が請け負うほか、公募後に資材調達費などが上昇した場合には、一定程度を売電価格に上乗せできる「価格調整メカニズム」も導入する方針だ。海域の占有使用権も最大40年に延ばして、事業者の参画を後押しするという。

ただ、事業者からは、洋上風力の平均的な設備の耐用年数が20〜30年であることを挙げて「老朽化した設備の更新などにも多額のコストがかかる。『期間を延ばせば儲けられるだろう』というのは、ビジネスの現実を知らない官僚ならではの幻想だ」（大手商社幹部）と皮肉る声も出ている。

これから「撤退ドミノ」が起きるのか

憂慮すべきは、「洋上風力撤退ドミノ」が起きることだろう。政府はこれまで3回の入札を行ったが、三菱商事以外で落札した大手エネルギー企業連合や大手商社連合など、いずれのケースも未だ建設段階に進んでいない。

第2、第3弾の入札はFIP制度を前提に実施されたが、第1弾の入札における三菱商事の「価格破壊」に浮かれた経産省は、ここでも安値競争を煽った。この結果、事業者の大半が国の補助金を事実上受けられない「ゼロプレミアム水準」の売電価格で落札。インフレなどを反映して価格の変更を認める「価格調整メカニズム」も採用されなかったため、軒並み収益見通しが立てられない苦境に陥っている。

事業連合のメンバーである外資企業が離脱を探る動きも出始めており、大手商社幹部からは「最もアグレッシブだった三菱商事でさえ見切りをつけた中、企業規模が劣るうちの会社で進められるのか」と不安の声も漏れている。

三菱商事に続く撤退で、洋上風力プロジェクト全体が頓挫するような事態だけは何としても避けたい経産省。従来の安値最優先から手のひらを返す如く事業者優遇策を講じる構えで、入札第2弾以降で落札済みの事業者に遡って適用することも検討している。

だが、そうなれば電気料金に跳ね返り、利用者負担が格段に重くなるジレンマがある。

太陽光や風力発電などを普及させるため、通常の電気代に上乗せされている「再エネ賦課金」は、標準家庭ですでに月1592円、年換算で1万9104円に上る。いくら「脱炭素に資する」と言われても、賦課金がさらに大幅アップすれば、コメなど食品価格高騰に苦しむ国民生活をさらに圧迫する。

エネ基でうたった、再エネの導入拡大に道筋をつける使命を負って、今夏の幹部人事でエネ庁長官を続投した村瀬氏。厳しい残暑の中でも、さぞ首筋が寒いに違いない。

