【ユニクロの人気パンツ】残暑はこう穿く！ 大人がマネしたい♡「おしゃれコーデ」

残暑が続く今の時期は、着るものに悩む大人世代も多いはず。そんなときこそ頼りになるのが、シンプルで品よく着回せる【ユニクロ】のアイテム。今回は、いま売れ筋のパンツの中から、きれいめに穿けそうなタックパンツと、こなれ感が演出できそうなカーブシルエットのジーンズに注目しました。インフルエンサーの@mhi_7746さんによる、秋を先取りしたスタイリングとともにご紹介します。

きれいめに穿けるハイウエストなワイドパンツ

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

タックとセンタープリーツデザインがクリーンな雰囲気を感じさせるワイドパンツ。ハイウエスト仕様で、体形をカバーしつつすっきり着こなせそうです。公式サイトによると「ウエストにストレッチが入っていて、ラクにきれいにはける」とのことで、おしゃれ見えも快適な穿き心地も諦めたくない大人世代に嬉しい一本に。ベーシックカラーを中心とした、落ち着いたカラー展開も魅力です。

変形カットソーを合わせてモード感をプラス

インフルエンサーの@mhi_7746さんは、大人コーデを品よく格上げするダークグリーンをチョイス。変形シルエットのオーバーサイズトップスを合わせて、モード感のある上級者コーデに仕上げています。パンツのきれいなウエストラインをいかして、トップスはタックイン、さらにベルトでウエストマークして引き締めています。シルエットにメリハリが生まれ、自然とスタイルアップも叶いそうです。

穿くだけでこなれ感が生まれるカーブシルエット

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990

外側にふくらみを持たせた、立体的なカーブシルエットが特徴のジーンズ。今年らしいラインで、シンプルなトップスを合わせるだけで旬のバランスに決まりそうです。公式サイトによると「ソフトで快適な肌ざわり」とのことで、本格的な見た目ながら、残暑の時期でも軽やかに穿けそう。カラーは、カジュアルなブルーから上品なネイビーまで、印象の異なる4色展開。

アシンメトリートップスを合わせて大人カジュアルに

カジュアルに穿けるブルーのカーブジーンズに、アシンメトリーデザインのノースリーブトップスをプラス。ワンツーコーデながら洗練されたバランスに仕上がっています。ベルトでウエストマークすることで、全身が引き締まり、きちんと感がアップ。秋のムードを先取りするアニマル柄のフラットパンプスを投入して、残暑にぴったりな大人カジュアルコーデに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@mhi_7746様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S