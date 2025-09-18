È¬Ä¬»Ô¤Î»ö¸Î¤«¤é¹Í¤¨¤ë¾å²¼¿åÆ»´É¤Î¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¸½¾õ¡£¿å¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡ÈÀ©ÅÙ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð°Â¿´¡É¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤º£¤Î²ÝÂê
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ÏÆÃ¼ì¤Ê»öÎã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¡ÖÅÀ¸¡¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë»ö¸Î¤Ïµ¯¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÅÀ¸¡¤Ê¤É¤ÎÀ©ÅÙ¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¿å¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¶¶ËÜ½ß»Ê¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Î¾å²¼¿åÆ»¤¬´í¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤«¤é¡¢²¼¿åÆ»´É¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÊ£¹çÅª¤Ê²ÝÂê¤ÈÈ¬Ä¬¤Î»ö¸Î¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤ëÂ¸µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
À©ÅÙÅªÂÐ±þ¤È¤½¤Î¸Â³¦
²¼¿åÆ»´ÉÈ¯¤Î»ö¸Î¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ²¼¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÅ¤«¤ÊÊÑ²½¡×¤ò¤¤¤«¤ËÁá¤¯»¡ÃÎ¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙÅª¤ÊÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢2015Ç¯¤Ë²¼¿åÆ»Ë¡¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅÀ¸¡´ð½à¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¡¢¤½¤ì¤òÃå¼Â¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÊÌ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½49Ëü¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ËµÚ¤Ö²¼¿åÆ»´É¤¬ËäÀß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2040Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢·úÀß¤«¤é50Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÏ·µà´É¤¬Ìó40¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤ÎÃæ¡¢ÅÀ¸¡¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤Ù¤¶è´Ö¤Ïº£¸å¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Éå¿©¤äÏ·µà²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æð¼åÃÏÈ×¤äËäÀßÊª¤ÎÌ©½¸¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ëµÞ·ã¤Ê±«ÎÌ¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¹çÅª¥ê¥¹¥¯¤â²Ã¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÀ¸¡ÂÐ¾Ý¤ÎÁªÄê¤Ë¤Ï¡¢ÂÑÍÑÇ¯¿ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Î±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¡×¡ÖÃÏ²¼¹½Â¤¤ÎÊ£»¨¤µ¡×¡ÖÃÏÈ×¤ÎÀÈ¼åÀ¡×¡Öµ¤¾Ý¤ÎÊÑÆ°·¹¸þ¡×¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê»ëÅÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÅÀ¸¡ÂÐ¾Ý¤Ïº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹Â¿ÍÍ²½¡¦³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÅÀ¸¡¤òÃ´¤¦¼«¼£ÂÎ¤ä¸½¾ì¤ÎÂÎÀ©¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢·è¤·¤ÆËüÁ´¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢µ»½Ñ¿¦°÷¤Î¹âÎð²½¤äÄê°÷ºï¸º¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¤ò»ý¤Ä¿¦°÷¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÀ¸¡¤ÏÂ¿¤¯¤Îºî¶È¹©Äø¤òÉ¬Í×¤È¤·¡¢¥«¥á¥éÄ´ºº¤ä¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¡¢É¾²ÁÊó¹ð¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤¿Êä½¤·×²è¤ÎÎ©°Æ¡¦Í½»»²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÃæ¾®µ¬ÌÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤òÆ±»þ¤Ë¤³¤Ê¤¹Í¾ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¡¢³°Éô°ÑÂ÷¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙ¤Î¸·³Ê²½¤Ï»æ°ì½Å
ºâÀ¯ÌÌ¤Î²ÝÂê¤â¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£ÅÀ¸¡¤Ë¤Ï1¥á¡¼¥È¥ëÅö¤¿¤ê¿ôÀé±ß¡Á¿ôËü±ß¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¶è´Ö¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÇ¯´ÖÍ½»»¤Ø¤Î°µÇ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÀ¸¡·ë²Ì¤¬¡Öµ¡áÂ®¤ä¤«¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â¨»þ¤ÎÊä½¤¹©»ö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÍâÇ¯ÅÙ¤Þ¤ÇÍ½»»²½¤Ç¤¤º¡¢ÂÐ±þ¤¬¸å¼ê¤Ë²ó¤ëÎã¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À©ÅÙ¤¬À°¤¨¤Ð°Â¿´¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤íÀ©ÅÙ¤Î¸·³Ê²½¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÎÉéÃ´Áý¤È»æ°ì½Å¤Ç¤¹¡£
ÅÀ¸¡ÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°ÂÁ´À¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¡¢ËÄÂç¤Êºî¶ÈÉéÃ´¤Èºâ¸»³ÎÊÝ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤¬°ú¤¼õ¤±Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤³¤ÎÉéÃ´¤ò»Ù¤¨¤¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À©ÅÙ¤Ï·Á¼°Åª¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ïµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤ë´í¸±¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÀ¸¡¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢»ö¸Î¤Ïµ¯¤¤¿¡×
È¬Ä¬¤Î»ö¸Î¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤·¤¿¡£À©ÅÙ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«ÄÌ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢À©ÅÙ¤Î·ä´Ö¤ò¤Ì¤Ã¤ÆÀÅ¤«¤ËÇ¦¤Ó´ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½º£Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À©ÅÙ¤Î¶¯²½¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¶¯²½¤òÃ¯¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é´ÉÍý¤Î»ýÂ³À¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
È¬Ä¬¤ÏÌ¤Íè¤ÎÍ½Ãû¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
»ö¸ÎÈ¯À¸¤ÏÆÍÁ³¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¨¡¨¡¡£È¬Ä¬»Ô¤Çµ¯¤¤¿²¼¿åÆ»¤Î´ÙË×»ö¸Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿À¼Á¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£´ÉÏ©¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢Ë¡ÄêÂÑÍÑÇ¯¿ô¤Ç¤¢¤ë50Ç¯¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Äê¤á¤é¤ì¤¿À©ÅÙ¤Ë±è¤Ã¤ÆÅÀ¸¡¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É¾²Á¤Ï¡Ö¶¡ÊÃæÅÙ¡Ë¡×¨¡¨¡¤¹¤°¤ËÊä½¤¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÃÏÃæ¤Ç¤ÏÉå¿©¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢ÃÏÈ×¤È¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Âç¤¤Ê·ê¤È¤·¤ÆÃÏÉ½¤Ë¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢²¼¿åÆ»»ö¸Î¤Î¿·¤·¤¤°ÌÁê¡Ê¤¤¤½¤¦¡Ë¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ë¡ÖÏ·µà²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤éÏ³¤ì¤¬¤Á¤ÊÊ£¹çÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢»ö¸Î¤Ïµ¯¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¹½¿Þ¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÈ¬Ä¬»Ô¤À¤±¤ÎÆÃ¼ì»öÎã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÔ»Ô¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤â¿ô½½Ëü¥¥í¤ËµÚ¤Ö²¼¿åÆ»´É¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü°Ê¹ß¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÏ¾å¤ÎÉ÷·Ê¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃÏÃæ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¹¹¿·¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÎô²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÈ×¤¬¼å¤¯¡¢µ¤¸õ¤¬ÊÑÆ°¤·¡¢ÃÏ²¼¤¬Ê£»¨²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢»ö¸Î¤Î¾ò·ï¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÀÅ¤«¤ËÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À©ÅÙ¤ÏÀ°È÷¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÀ¸¡¤ÎÉÑÅÙ¤â¡¢È½ÃÇ´ð½à¤â¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÂ¤ê¤Ê¤¤¡É¾õÂÖ¤¬³ÆÃÏ¤Ç
¤±¤ì¤É¤â¡¢À°È÷¤µ¤ì¤¿À©ÅÙ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡¢Í½»»¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢¾ðÊó¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¨¡¨¡¤½¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤Ç¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤¬¡¢³ÆÃÏ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¬Ä¬¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤à¤·¤íÀ©ÅÙ¤¬¤¤Á¤ó¤Èµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Çµ¯¤¤¿»ö¸Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ï»ä¤¿¤Á¤ËÌä¤¤¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙ¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤ì¤ë¤Î¤«¡£À©ÅÙ¤Ë¡ÖÍê¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤ÎÂ¸µ¤ËÀø¤à¥ê¥¹¥¯¤ò¡Ö¸«¤Ä¤á¤ë¡×³Ð¸ç¤¬¡¢¤¤¤ÞÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¨¡¨¡¤È¡£
È¬Ä¬¤ÏÌ¤Íè¤ÎÍ½Ãû¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¤Þ¤ÀÁª¤ÓÄ¾¤»¤ë´ôÏ©¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤ÎÌä¤¤¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î²¼¿åÆ»¹ÔÀ¯¤ÈÅÔ»Ô¥¤¥ó¥Õ¥é¤Îºß¤êÊý¤òº¸±¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ²¼¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬Îô²½¤·Â³¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î´ÉÍý¤äÀ°È÷¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â¡¢Âç¤¤ÊÌÕÅÀ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢1¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÎ®°è²¼¿åÆ»¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÅµ·¿Îã¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¶¶ËÜ½ß»Ê
1967Ç¯·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥¯¥¢¥¹¥Õ¥£¥¢¡¦¿å¶µ°é¸¦µæ½êÂåÉ½¡¢ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¹©³ØÉô¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³Ø²ÊµÒ°÷¶µ¼ø¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿åÊÕ¤Î¥ï¥ó¥À¡¼¡ÁÀ¤³¦¤òÊâ¤¤¤ÆÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤¿¡Ù¡ÊÊ¸¸¦½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¿åÆ»Ì±±Ä²½¤Ç¿å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡Ù¡Ê´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë¡¢¡Ø67²¯¿Í¤Î¿å¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤ÎÃÏ²¼¿å¤¬´í¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø100Ç¯¸å¤Î¿å¤ò¼é¤ë¡Á¿å¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î20Ç¯¡Ù¡ÊÊ¸¸¦½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø2040 ¿å¤ÎÌ¤ÍèÍ½Â¬¡Ù¡Ê»º¶ÈÊÔ½¸¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô