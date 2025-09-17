森川葵主演のフジテレビドラマ「スティンガース 警視庁おとり捜査検証室」第９話が１６日に放送された。次回が最終回。

警視庁の新捜査組織「囮型擬装捜査検証室」が、バンジャタン共和国の後継者候補ラマバティの暗殺計画を阻止したが…。ラスト１分で突然の衝撃展開。室長二階堂民子（森川葵）は、乾信吾（藤井流星）を偽ラマバティに仕立てたが、なぜ工作員たちはスティンガースしかしらないはずの本物ラマバティ（矢野聖人）をかくまっていたクラウンホテル東京にも襲撃に現れたのかと疑念。審議官西条巧（玉山鉄二）が警視庁内に国家転覆を企む工作員が潜入しており、スティンガースに裏切者がいると指摘した。

まさかのコメディが深刻展開となりネットは騒然。「え…裏切り…」「裏切者？いやだ」「乾さんではありませんように．．．」「あんなにわちゃわちゃしてたのに裏切りがあるの…？」「ここにきての裏切り者ー」「やだー！乾さん裏切りはイヤ！」と驚きと悲鳴が相次いだ。

「鉄の関口」こと関口欣二郎（杉本哲太）を疑惑視する指摘が多く、「関口さんだったら泣きます」「裏切りネタはやると思ってたけど、関口さんはイヤだ！」「裏切り者、普通にアイアン関口なのでは…」「関口が濃厚かな」「小山内くんと関口さんが裏切り者だったらほんとうに立ち直れなくなるｗ」「小山内か関口さんだったら泡吹いて倒れる」「個人的には関口さんが裏切り者だと１番悲しいので関口さんだと予想」との反応が投稿されている。