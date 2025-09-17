コレ控えめに言って神…「絶対に見せたくない…」って思ってた！アレを隠す100均便利グッズ

免許証や学生証の顔写真、なぜか写りがイマイチで人に見られたくない…そんな悩みを解決してくれるアイテムをセリアで見つけました！ぴったりサイズでお財布に収まり、見られたくない部分をさりげなくカバーしてくれます。デザインもシンプルで、隠している感がなく自然。持ち歩きのプチストレス解消アイテムです。

商品情報

商品名：免許証・学生証用スリーブ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦56mm×横88mm

対応サイズ（約）：縦54×横85.6mm

内容量：3枚入（免許証用×1枚、学生証用×2枚）

販売ショップ：セリア

不意に見られるヒヤリを回避！セリアの『免許証・学生証用スリーブ』

免許証の顔写真ってどうしても写りが悪くなりがち。更新のたびに「また数年これか…」と落ち込むこともあります。

お財布からうっかり飛び出たときに人に見られるのが地味に恥ずかしいので、筆者はひた隠しにしてきました。

そんな時、セリアで救世主的アイテムを発見！免許証や学生証を入れるだけで顔写真を隠してくれるスリーブです。

3枚入りで、わんちゃんのイラスト付きのものと、グレーの人型デザインがあります。

グレーの方は免許証用。ぴったりサイズなので、お財布に入れてもかさばらず、サッと取り出せます。

透け感ゼロで、写真部分をしっかり隠せるのがありがたい！これなら不意に免許証が見えてしまっても安心です。

シンプルな透明ケースと違ってデザイン付きなので、さり気なく隠せるのが◎

免許証はもちろん、社員証などにも応用できそうです。スリーブなので出し入れがスムーズで、必要なときにすぐ取り出せて便利。

細かい気配りが効いていて、見せたくない気持ちに寄り添ってくれます。

学生証用はイラスト付きで可愛くカバー♡

わんちゃんのイラスト付きの方は学生証用。こちらは少し透けるタイプで、シルエットがぼんやり分かる程度には見えます。

完全には隠れないものの、顔がくっきり見えないだけでも気持ちが楽なはず。

見た目もかわいらしく、イラストは左右違いで入っているので、学生証の写真位置に合わせて使い分けられるのもポイントです。

免許証スリーブとあわせて使いたいのが、「カード保護スリーブ」。こちらはマイナンバーカードの番号をしっかり隠してくれるアイテムです。

このスリーブに入れれば番号や文字が見えないので、持ち歩き時の不安が軽減されます。

セットで無地タイプのスリーブもあり、クレジットカードなど大事なカードの保護にも使えて汎用性が高めです。

お財布やカードケースにもすっきり収まり、出し入れも問題なし。厚みのある丈夫なスリーブで、簡単に破れたりせず安心感があります。

人に見られたくないけれど、持ち歩かないわけにもいかないものこそ、こうしたアイテムを使って快適に工夫できるのが嬉しいですね。

今回は、セリアの『免許証・学生証用スリーブ』をご紹介しました。免許証の顔写真を隠せるだけで、お財布を開けるときのヒヤヒヤが解消されて、日常の安心感がちょっと上がる感じがします。

気になる方は、ぜひセリアでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。