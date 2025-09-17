【セブン‐イレブン】クリスマス商品の予約開始 - 定番ケーキがリニューアル、「ちいかわ」や「パペットスンスン」も
セブン‐イレブン・ジャパンは9月15日、クリスマスケーキとオードブル、クリスマスチキン、ワインなど合計約50商品の予約受付を、全国のセブン‐イレブン店舗とセブン‐イレブンのネットサービス「セブンミール」で開始した。
クリスマスケーキ&オードブルなど約50品の予約開始
○クリスマスケーキ&オードブルなど約50商品が登場
今年は、販売開始から29年目を迎えるホールケーキ「クリスマスかまくら」(3,218.40円)をリニューアル。くちどけの良いホイップは、まろやかなコクがありながら後味はスッキリ。とろける食感に仕立てたスポンジと絶妙なハーモニーのババロアは、お菓子用に開発したコク深い卵「エグパティシエール」を使用している。今年はバニラ原料を見直し、優しく甘い香りが口いっぱいに広がるよう改良した。
「クリスマスかまくら」(3,218.40円)
「ガトー・フレーズ」は、4号(3,402円)、5号(5,184円)、6号(6,426円)の3種類サイズを用意。スポンジには、パティシエのために生まれた小麦粉「エンジェライト」を使用し、きめ細やかでふんわり軽い食感としっとり上品な口どけを実現した。とろけるホイップは、ひと口で感じる濃厚な乳味感と深い甘み。すっきりとした余韻が特長。
「ガトー・フレーズ」(4号3,402円、5号5,184円、6号6,426円)※写真は6号
「クリスマスかまくら ちいかわ限定BOX」(4,298.40円)や、「ちいかわ 夢見るわくわくクリスマス」(5,184円)、「マイメロディ&クロミ アニバーサリークリスマスケーキ」(4,730.40円)、「ミッキー&フレンズ スイーツパーティー」(3,996円)、「パペットスンスン クリスマスチョコケーキ」(5,184円)など人気のキャラクターケーキも取り揃えている。
「クリスマスかまくら ちいかわ限定BOX」(4,298.40円)
「ちいかわ 夢見るわくわくクリスマス(オリジナルアクリル色紙付)」(5,184円)
「マイメロディ&クロミ アニバーサリークリスマスケーキ(オリジナルピックシート、アクリルチャーム付き)」(4,730.40円)
「ミッキー&フレンズ スイーツパーティー(オリジナルピックシート付き)」(3,996円)
「パペットスンスン クリスマスチョコケーキ(オリジナルマスコット付き)」(5,184円)
ショートケーキ、マンゴーレアチーズ、宇治抹茶ケーキ、チョコレートケーキの4種類が楽しめる、「銀座コージーコーナー ハッピークリスマスアソート」(3,240円)も用意している。
「銀座コージーコーナー ハッピークリスマスアソート」(3,240円)
オードブルも幅広い好みに対応したラインアップを揃え、「カップデリスペシャル2025」(3,000.24円)に加えて、お肉だけの贅沢オードブル「ニックデリ2025」(2,900.88円)が新たに登場。
「カップデリスペシャル2025」(3,000.24円)
「ニックデリ2025」(2,900.88円)
クリスマスチキン「炭火焼きローストチキンレッグ」(600.48円)、「スペシャルななチキ(骨付き)」(380.16円)も用意している(ネット予約対象外)。
「炭火焼きローストチキンレッグ」(600.48円)
「スペシャルななチキ(骨付き)」(380.16円)
クリスマス商品の予約受付日は9月15日〜12月19日23時59分。受取期間は12月20日12時00分〜12月25日23時59分までとなる(チキン単品、チキンセット商品は12月19日0時00分〜)。予約受付期間、受取日は商品によって異なる。
○ネット予約「早割り」キャンペーン
早割期間中にセブンミールで予約すると、セブン‐イレブンアプリに一部商品を対象にした10%引きクーポンが配信される。早割キャンペーン期間は9月15日〜11月30日23時59分まで。予約前にセブン‐イレブンアプリとセブンミールを同一の7iDで会員登録している人が対象となる。
ネット予約「早割り」キャンペーン
○クリスマスチキンセットで最大300円お得
炭火焼きローストチキンレッグとスペシャルななチキ(骨付き)、ななチキの組み合わせで選べるAからEまで計5種類のお得なセットを用意した。受取日は12月19日〜12月25日、予約締切日は受取日の2日前となっている。
クリスマスチキンセット
○「ちいかわ」オリジナルグッズが抽選で当たる
「ちいかわ」オリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーン
12月19日〜25日の期間中、同社アプリを提示して、対象商品を一度に2,000円(税抜)買うごとに、2,000円(税抜)を1口として、ちいかわのオリジナルグッズの抽選に参加できるキャンペーンを実施する。A賞には「ハチワレカメラカバー＋"チェキ"instax mini 12」(100名)、B賞には「テーブルウェアセット」(200名)、C賞には「セブンカフェ全品いずれか1杯無料クーポン」(10,000名)を用意している。
