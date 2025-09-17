本拠地・フィリーズ戦に「1番・投手」で投打同時出場する

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地のフィリーズ戦に「1番・投手」で投打同時出場する。今季2勝目、3試合ぶりの一発で2年連続50号到達に期待が高まる。

5日（同6日）の敵地・オリオールズ戦ではグラスノーの登板回避を受けて緊急登板。3回2/3を投げて5奪三振3安打無失点だった。最速101.5マイル（約163.3キロ）だった。中10日を空けての登板。8月27日（同28日）の本拠地・レッズ戦以来の2勝目を目指す。

前日15日（同16日）の同戦では5回に右翼線二塁打を放ち、3打数1安打2四球で打率.281となった。今季最長を更新する20試合連続出塁。チームはナ・リーグ東地区首位のフィリーズに延長戦で敗れ、連勝は2で止まった。地区優勝へのマジックナンバーは「10」のままだ。

2001、2002年アレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）以来、史上6人目の2年連続50号へ王手をかけている。本塁打王争いでは53発でリーグトップのカイル・シュワーバー（フィリーズ）と4本差となっている。

フィリーズは左腕クリストファー・サンチェスが先発する。今季は29試合登板、13勝5敗、防御率2.57。（Full-Count編集部）