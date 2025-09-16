¿Å¤ÈÃº¤¬ÁÕ¤Ç¤ë³×¿·¤ÎÆüËÜÎÁÍý¡¢¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ëÍ·¤Ó¿´°î¤ì¤ë¥³¡¼¥¹¡ÊÅìµþ¡¦Åì¶äºÂ¡Ë
¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Ë¿·¤·¤¯ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤«¤é¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£²ó¤ÏÅì¶äºÂ±Ø¤Î¶á¤¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡¢¡Ö¿Å¡ßÃº¡ß¤æ¤é¤®¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê¿©ÂÎ¸³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥óÁá¡¹¡¢¹â¤¤É¾²Á¤Î¸ý¥³¥ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¡ÖÊÝÂ¸¡×¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¿©¤¤¤·¤óË·¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Áá¤¯¤â¤ªÅ¹¤ËË¬Ìä¤·¤¿¿©¤Ù¥í¥°¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¡ª
¶äºÂ ±ê ÅÄ¤à¤é¡ÊÅìµþ¡¦Åì¶äºÂ¡Ë
2025Ç¯8·î¡¢Åì¶äºÂ±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¡¢ÆüËÜÎÁÍýÅ¹¡Ö¶äºÂ ±ê ÅÄ¤à¤é¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿Å¡ßÃº¡ß¤æ¤é¤®¡×¡£ÅÁÅýÅª¤Êµ»Ë¡¤È¸½ÂåÅª¤Ê´¶À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÆüËÜÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥°¥é¥ó¥É ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È Åìµþ¡×¡Ö¥³¥ó¥é¥Ã¥ÉÅìµþ¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥Þ¥ó¥ê¥¾¡¼¥Ä¡Ö¥¢¥Þ¥Í¥à¡×¤ÇÁíÎÁÍýÄ¹¤òÌ³¤á¤¿°ðÍÕÀµ¿®»á¡£¡Ö¥¢¥Þ¥Í¥à¡×¤ÇÄó¶¡¤·¤¿Ä«¿©¤Ï¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Û¥Æ¥ëÄ«¿©¡×¤Î°ì¤Ä¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¶äºÂ °ðÍÕ¡×¡ÖËãÉÛÂæ ¿è °ðÍÕ¡×¤ËÂ³¤¯¡¢ÂÔË¾¤Î3Å¹ÊÞÌÜ¤¬¤³¤Î¡Ö¶äºÂ ±ê ÅÄ¤à¤é¡×¤Ç¤¹¡£
Æ±Å¹¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ðÍÕ»á¤Î±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÅÄÂ¼¾¡¹¨»á¡£¡Ö¥³¥ó¥é¥Ã¥ÉÅìµþ¡×¤ÇÏÂ¿©Åý³çÎÁÍýÄ¹¡¢¡ÖJANUÅìµþ¡×¤ÇÉûÁíÎÁÍýÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤Ç¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ÈËá¤«¤ì¤¿µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢ÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤ÆÈÁÏÅª¤ÊÏÂ¿©ÂÎ¸³¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ï¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼8ÀÊ¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï±ê¤¬ÍÉ¤é¤á¤¯¿Å³ø¤¬¿ø¤¨¤é¤ì¡¢¿Å¤äÃº¤Î¹á¤ê¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤Ç±ê¤òÄ¯¤á¡¢¼ª¤ÇÌÚ¤¬¤Ï¤¼¤ë²»¤òÊ¹¤¡¢¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¿©»ö¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢6Ì¾ÍÑ¤È2Ì¾ÍÑ¤Î¸Ä¼¼¤â´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÅ¤«¤ÇÍ¥Èþ¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ëÀß·×¤Ç¡¢µÇ°Æü¤äÀÜÂÔ¤Ê¤ÉÂçÀÚ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤Î¤ßÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹¤Ï9,700±ß¤È14,900±ß¤Î2¼ïÎà¡£¥á¥¤¥ó¤ÏÆù¤«µû¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¤ªÂ¤¤ê¤ä¤¹¤êÎ®¤·¡¢Å·¤×¤é¤Ê¤É¡¢½Ü¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÈ¬À£¤Ï¡¢°ì»®¤´¤È¤Ë¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¾®»®¤ËÊÂ¤Ó¡¢ÌÜ¤Ë¤âÁ¯¤ä¤«¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ï31,500±ß¤Î¥³¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¡£ÏÂ¿©¤Î´ðËÜ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¿Å¤äÃº¤ò¹ª¤ß¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÅÄÂ¼»á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªÎ¿¤®¡×¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¡ÖËî ¿Å¤Î¹á¤ê¡×¤Ï¡¢ÄÒ¤±¤Ë¤·¤¿Ãæ¥È¥í¤ò¿Å²Ð¤ÇßÕ¤Ã¤¿°®¤ê¡£¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¿Å¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ëî¤Î»Ý¤ß¤¬³ú¤à¤Û¤É¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢ÇöÀÚ¤ê¤Î¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯¡Ö¤ªÂ¤¤ê¡×¤Ï¼òÅð¤ÎÍñ²«¥½¡¼¥¹¤äº«ÉÛ¥À¥ì¤Ê¤É¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÌ£¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¡¢¡Ö¸æÏÐ¡×¤Ç¤Ï½Ð½Á¤Î¿¼¤¤»Ý¤ß¤ò´®Ç½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¬¥é¥¹¤Î³¸¤ËÃº¤Î¹á¤ê¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡Ö¾ÆÊª¡×¤Ï¡¢³¸¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë±ì¤È¤È¤â¤ËÎ©¤Á¾å¤ë¹á¤Ð¤·¤µ¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿½Üµû¤Î´Å¤ß¤È¿©´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥Ò¥ìÆù¤Î»Þ¾Æ¤¡×¡£³Á¤ÎÌÚ¤Î»Þ¤Ë»É¤·¤¿¥Ò¥ìÆù¤ò¿Å²Ð¤ÇßÕ¤ê¡¢±ö¤ò¿¶¤Ã¤Æ¼êÅÏ¤·¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Î¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¾Æ¤¤òÂç¿Í»ÅÍÍ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤è¤¦¡£Í·¤Ó¿´¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿±é½Ð¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢Á¡ºÙ¤Ê²ÐÆþ¤ì¤Îµ»¤¬¸÷¤ê¡¢ÆùËÜÍè¤Î»Ý¤ß¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¤Î¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¿Å¤Ç²ÐÆþ¤ì¤·¤¿¤¹¤¾Æ¤»ÅÎ©¤Æ¡£´Å¤ß¤Î¤¢¤ë¼«²ÈÀ½¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¤ä¥È¥ê¥å¥ÕÆþ¤ê¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¡¢ÌîºÚ¤Î¥½¥Æ¡¼¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢¹¥¤ß¤Î¶ñºà¤ò¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¤Ë¤Î¤»¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¥µ¥ó¥ÉÉ÷¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ê£ÁØÅª¤Ê»Ý¤ß¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡º¤Ï±ð¤ä¤«¤Ê¡ÖÀãÄØ³ø¿æ¤¸æÈÓ¡×¡£¤ª¤Ð¤ó¤¶¤¤2¼ï¡¢¹á¤ÎÊª¡¢¸æÏÐ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ð¤ó¤¶¤¤¤Ïµ¨Àá¤´¤È¤ËÂØ¤ï¤ê¡¢Á¯µû¤Î¸ÕËã¾ßÌýÏÂ¤¨¤ä±·¤Î³÷¾Æ¡¢µí¥¿¥ó¥·¥Á¥å¡¼¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£ÂçÆÁ»ûÇ¼Æ¦¤òÍÑ¤¤¤¿µí¥¿¥ó¥·¥Á¥å¡¼¤Ï¡¢¥Ð¥¿¡¼¤äÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò»È¤ï¤º·Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¡¢ÌîºÚ¤Î´Å¤ß¤Èµí¥¿¥ó¤Î»Ý¤ß¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÈ¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿©¸å¤Î´ÅÌ£¤Ë¤Ï¡¢»Ä½ë¤Î»þ´ü¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¤É¹¤òÄó¶¡¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÉ¹¤¬ºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¡¢±§¼£ËõÃã¡¢¤«¤Ü¤¹¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ê¤É¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤Èºï¤é¤ì¤¿É¹¤Ë¾åÉÊ¤Ê´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ê¡¢¿©¸å¤ÎÍ¾±¤¤òÍ¥¤·¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Þ´¶¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¿©ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¶äºÂ ±ê ÅÄ¤à¤é¡×¡£µ²±¤Ë»Ä¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ËË¬¤ì¤¿¤¤ÃíÌÜ¤Î¿·Å¹¤Ç¤¹¡£
¿©¤Ù¥í¥°¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¤È¤Ã¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Çµï¿´ÃÏÈ´·²¤Ç¤·¤¿¡£
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼Á°¤Ë¤¢¤ë°ÏÏ§Î¢¤Ç±ê¤ÎÍÉ¤é¤®¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤Ï31,500±ß¡£¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËþÂÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÀèÉíÆó¼ï¤«¤é¤µ¤¹¤¬¤ÎËþÂÅÙ¡£
¡Ö¼êÝÜÌÓ³ª¿Ý¡×¤Ï´Ý¤Ã¤È¤·¤¿ÌÓ³ª¤Î¿È¤òìÔÂô¤Ë¤â°ì¸ý¤Ç¡£¤³¤ìºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼¡¤Î¡Ö±ÀÃ°¤ÈÇÏÎë½òñ½Æ¬¡×¤âÇ»¸üìÔÂô¡£
¤ªÎ¿¤®¤Ç¤Ï¿Å¤ÇßÕ¤é¤ì¤¿Ãæ¥È¥í¤ÎËî°®¤ê¤Ë¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤òÅº¤¨¤¿°ìÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡£¹á¤Ð¤·¤µ¤È»é¤Î´Å¤ß¡¢¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬ÀäÌ¯¡£
¸æÏÐ¤Ë¤Ï³ëÂÇ¤Áòç¤ò»ÈÍÑ¡£½Ð½Á¤Î¿¼¤ß¤È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©´¶¤Îòç¡¢Åß±»¤Î¶ñ¹ç¤¬Í¥²í¤Ç¼¢Ì£¿¼¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤ËÀ÷¤ßÆþ¤ë°ìÏÐ¡£¤³¤ì¤Ç¤ª¼ò°û¤á¤Þ¤¹¡£
¾ÆÊª¤Î±·¤¿¤ì¾Æ¤¤Ï¡¢Çö¤¯¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Èé¤È¶Ã¤¯¤Û¤É½À¤é¤«¤¤¿È¤¬ÆÃÄ¹¡£Ëü´ê»ûÅâ¿É»Ò¤äè¬²Ù´Å¿ÝÄÒ¤±¤Ê¤É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â°õ¾ÝÅª¡£
Ãæ»®¤Ï¿·³ã»º¡È¾Æ¤¤Ê¤¹¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î²Ø»Ò¤ò¿Å¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¤¤¿°ïÉÊ¡£¤È¤í¤±¤ë»ÝÌ£¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤¬È´·²¤Ç¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯ºè¤Ë¤Ï¹õÌÓÏÂµí¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¤¹¤¾Æ¤»ÅÎ©¤Æ¡£¥Ò¥ìÆù¤ÎÃº¾Æ¤¤â½Ð¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥È¥ê¥å¥Õ¹á¤ë¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¤ä¼«²ÈÀ½¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤àìÔÂô¤Ê¹½À®¡£¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¤â´Þ¤á¤ÆÎÁÍý¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬Â¿¤¯¤Æºî¤ë¤ÎÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¤¤´°À®ÅÙ¤Ê¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡£
¿©»ö¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡ÖÀãÄØ³ø¿æ¤¤´ÈÓ¡×¤Ï¡¢¿·³ã¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥êºÇ¹âÊö¡£¡ÖËî¡¦Âä¡¦±¨Â±¤Î¸ÕËã¾ßÌýÏÂ¤¨¡×¤È¡Öµí¥¿¥óÂçÆÁ»û¼Ñ¡×¤Î¤ª¤Ð¤ó¤¶¤¤2¼ï¤È¶¦¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¡¢¹á¤ÎÊª¤äÎ±ÏÐ¤â´Þ¤á¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¼êÈ´¤¤Ê¤·¡£
´ÅÌ£¤Ï¡¢¤«¤Ü¤¹¥è¡¼¥°¥ë¥È¤«¤É¹¤È¥Þ¥ó¥´¡¼¡¦¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¿å²Û»Ò¡£ÆÃ¤Ë¤«¤É¹¤Ï¿ßË¼¤Ç¼«¤éºï¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÉÕ¤¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤«¤Ä°õ¾ÝÅª¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÂ¼»á¤Îµ»½Ñ¤È±é½ÐÎÏ¡¢¿Å¾Æ¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬°ì»®°ì»®¤Ë½É¤ë¶Ë¾å¥³¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡Ù¡Êlilly_¤ê¤ê¤£¤µ¤ó¡Ë
¡Ø¤³¤ÎÆü¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÇ¹þ£³£±¡¤£µ£°£°±ß¤Î¤ª¤Þ¤«¤»¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢
¡ÀèÉí¡¡¼êµÇÌÓ³ª¿Ý
£±¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¼êÝÜ¤ÏÌÓ³ª¤Î¿È¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢³ªÌ£Á¹¤Î¥à¡¼¥¹¤ÈÀ¸Õª¿Ý¤È¤Î¿¥¤êÀ®¤¹Ì£¤ï¤¤¤Ë¸ýÊ¡¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿
¢ÀèÉí¡¡±ÀÃ°¤ÈÇÏÎë½òñ½Æ¬
¿Å¤ÇßÕ¤Ã¤¿º´²ì¸©»º¤Î¥µ¥ó³¤ÂÝ¤ÇÇÏÎë½òñ½Æ¬¡¢±ÀÃ°¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È¡¢¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤È¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿
£¤ªÎ¿¤®¡¡Ëî ¿Å¤Î¹á¤ê
Â³¤¤¤Æ¤Ï¿Å¤ÇßÕ¤Ã¤¿Ëî¤ÎÄÒ¤±¤Î°®¤ê¤Ë¡¢¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤ò¤Î¤»¤Æ¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸ýÃæ¤«¤éÉ¡¹Ð¤Ø¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¹á¤·¤µ¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊËî¡¢¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤â¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°û¤ß¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿
¤¤ªÂ¤¤ê¡¡ßÕ¤ê°Ëº´ÌÚ¥µ¥é¥À»ÅÎ©¤Æ Ãº¤Î¹á¤ê
»Å¾å¤²¤ËÃº¤ò¤¢¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ³¸¤ò¤·¤Æ½Ö´ÖßîÀ½¤Î¤è¤¦¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¤½¤Î³¸¤ò¤¢¤±¤Þ¤¹¤È¹á¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿
Èþ¤·¤¤°Ëº´ÌÚ¤Î²¼¤Ë¤Ï»ç¶ÌÇ¬¤äËüÇ½Ç¬¡¢¿ÝµÌ¤Î¥µ¥é¥À¤¬Éß¤«¤ì¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤µ¤Ã¤Ð¤ê¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¡¢²Æ¥Ð¥Æµ¤Ì£¤Î¿ÈÂÎ¤Ë´ò¤·¤¤£±»®¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿
¥¸æÏÐ¡¡³ëÂÇ¤Áòç
ÅÄÂ¼Âç¾¤Î¸«»ö¤Êòç¤Î¹üÀÚ¤ê¤òÇÒ¸«¤·¤¿¸å¡¢ÇßÆù¤ò¤Î¤»¡¢Åß±»¤È¹ç¤ï¤»¤Æ³ïº«ÉÛ¤ËËîÀá¤â²Ã¤¨¤¿½Ð½Á¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¸æÏÐ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÃæ¤ËÎÏ¶¯¤µ¤â´¶¤¸¤ë½Ð½Á¤Ï¡¢¸ÞÂ¡Ï»ç¥¤Ë¤·¤ß¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿
òç¤Ï¥Õ¥ï¥Õ¥ï¡¢Åß±»¤Ï¤Û¤É¤è¤¤³ú¤ß¤´¤¿¤¨¤Ç½Ð½Á¤¬¤è¤¯¤·¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¤¤ÈÂçÃÏ¤Î»ÝÌ£¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò´®Ç½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿
¤³¤³¤ÇÅÄÂ¼ À¸酛 ½ãÊÆ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¦¾ÆÊª¡¡ÂÀÅáµû±ö¾Æ¤
¿Å¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤«¤ì¤¿ÀéÍÕ¸©»º¤ÎÂÀÅáµû¡¢¤½¤á¤ª¤í¤·¡¢Ëü´ê»ûÅâ¿É»Ò¤Î¾Æ¤¿»¤·¡¢è¬²Ù¤Î´Å¿ÝÄÒ¤±¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀÅáµû¤Ï¥Õ¥ï¥Õ¥ï¡¢¤È¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤¦¤Ê¶Ã¤¤Î¾Æ¤¾å¤¬¤ê¡¢¤Ê¤ó¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦
Ëü´ê»û¤âÈþÌ£¤·¤¯¡¢è¬²Ù¤ÏÉÓµÍ¤Ë¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿
§Ãæ»®¡¡¾Æ²Ø»Ò
¤³¤Á¤é¤â¿Å¤Ç±ó²Ð¤È¡¢½ªÈ×¤Ï¶á²Ð¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ïÀá¤ÎÉ÷Ì£¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ýÃæ¤Ç¥È¥í¤Ã¤È¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²Ø»Ò¤Î»ÝÌ£¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿
¨¶¯ºè¡¡¹õÌÓÏÂµí¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¤¹¤¾Æ¤»ÅÎ©¤Æ
Æù¤ÏËÜÍè¤Ï¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¤À¤±¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¤Þ¤ºÌÚ¤Î»Þ¤Ë»É¤·¤Æ¿Å¤Ç¾Æ¤«¤ì¤¿¥Ò¥ìÆù¤¬¥µ¡¼¥Ö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¤½¤Î¸¶»Ï»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤Î¤¤¤¿¤À¤Êý¤Ë¸Ê¤Î¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿ÌîÀÌ£¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤è¤¦
¤½¤·¤Æ¥á¥¤¥ó¤Î¤ª»®¤Ë¤â¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÜÍè¥×¥é¥¹ÎÁ¶â¤Ê¤Ï¤º¤Î¥Ò¥ìÆù¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¡¢¥È¥ê¥å¥ÕÆþ¤ê¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¡¢ÌîºÚ¤ÎßÖ¤á¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¤ò¤µ¤é¤Ë¿Å¤Ç»Å¾å¤²¤¿¤â¤Î¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¤¿¤·¤«¤ÊÆù¼Á¡¢¿Å¤Î±ó²Ð¤È¶á²Ð¤Ë¤è¤ëÀäÌ¯¤Ê²ÐÆþ¤ì¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ì£ÉÕ¤±¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤Î¤¢¤ë¡¢¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¤È¥Ò¥ì¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ï¡¢ÆÀ¤â¸À¤ï¤ì¤ÌÈþÌ£¤·¤µ¤ò´®Ç½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿
¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¤Ï¥È¥ê¥å¥Õ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Æ¤ÇË§½æ¤Ê¹á¤ê¡¢ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ä¶ÌÇ¬¡¢ÄÇÂû¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤âÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿
ºÇ¸å¤Ï¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¤ËÌîºÚ¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¤ò¤Î¤»¤Æ¤Î¡¢¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢ÀäÉÊ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿
¤³¤³¤Ç°ñ¾ë¸©¤Î·î¤Î°æ¼òÂ¤Å¹¤Î¿Æ»Ò¤è¤ë¤ª¼ò¡¢Íµ¡ÊÆ½ãÊÆ¼ò ÏÂ¤Î·î80À¸酛¸¶¼ò¤ÈÉ§»Ô ½ãÊÆÂç¶ã¾ú¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
©¿©»ö¡¡ÀãÄØ³ø¿æ¤¸æÈÓ ¤ª¤Ð¤ó¤¶¤¤Æó¼ï Î±ÏÐ¡¢¹á¤ÎÊª
¡º¤Ïµû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ÎºÇ¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡¦ÀãÄØ¤Î³ø¿æ¤¤´ÈÓ¡¢¤Ê¤ó¤Æ¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤ÇÈþ¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦
¹ç¤ï¤»¤ë¤ª¤Ð¤ó¤¶¤¤¡¢¤Þ¤º¤ÏËî¤ÈÂä¡¢±¨Â±¡¢¤¤¤¯¤é¤Î¸ÕËã¾ßÌýÏÂ¤¨¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥Ð¥¿¡¼¤â±£¤·Ì£¤ËÇ»¸ü¤Ç¤´ÈÓ¤Ë¤Î¤»¤ë¤È¡¢³¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÆÀ¤â¸À¤ï¤ì¤Ì¸ýÊ¡¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿
¤µ¤é¤ËSTAUB¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢µí¥¿¥ó¤ÎÂçÆÁ»û¼Ñ¤¬¶¡¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷ËÆ¡¢¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¡¢Ç»¸ü¤Ç¤´ÈÓÅ¥ËÀ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿
¸Õ±»¤ÈÂçº¬¤Î¹á¤ÎÊª¡¢Ì£Á¹½Á¤â¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿
ª´ÅÌ£¡¡¿å²Û»Ò ¤«¤É¹
¥Ç¥¶¡¼¥È¤ÏÂç¾¼«¤é¡¢BLACK SWAN¤Çºï¤Ã¤¿¤«¤Ü¤¹¥è¡¼¥°¥ë¥È¤«¤É¹¤È¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¤È¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡£¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤ÎÉ¹¤È¤«¤Ü¤¹»¶¤é¤·¤¿¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¡¢ÊÌÊ¢¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ó¥´¡¼¤È¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤âÅüÅÙÈ´·²¡¢´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿
¤³¤³¤ÇËþ¼÷Àô ¥ª¡¼¥¯Ã®½ÏÀ® ´ð¾ú¼ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê¼«¾ÎÆÈ¤ê¼Ô¥°¥ë¥á¤µ¤ó¡Ë
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¶äºÂ ±ê ÅÄ¤à¤é
½»½ê : ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-12-12 ¥µ¥¯¥é¥Þ¡¼¥¯¥¹GINZA612 10F
TEL : 050-5456-6400
