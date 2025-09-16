上司と部下の距離感じゃない。夫と、やけに馴れ馴れしい後輩女子にモヤモヤ【ママリ】

なぜ？女性の部下と飲む夫

今日旦那が会社の部下(女と)飲みに行くんですけど(サシではないらしいですが)わたし的にはLINEの内容とか見る限りグレーだと思っていて、しかももともと会社の飲み会ってウソつかれてて結局女とでした🫠

その部下が悩んでて仕事の相談聞いてほしいってだけだからって言われましたが、LINEでもかっこいいって言ってたり、長電話してたり毎日1日中LINEしてますし、ほんとは〇〇さんとサシがいいですけどとか、今度はサシで行きましょうね！とか〇〇さんギャップ萌えと言ってたりわたしからしたら不愉快な内容なんですがみなさんだったら嫌じゃないですか😞？



でも相談って言われてしまうと今日行かないでって言うのもなんか違う気がして、わたしからも何も言わなかったですが旦那も飲みのことには触れず出社していきました(笑)

もう1人の女の子がもし来れなくなったら必然的にサシになるしこのモヤモヤとか不安な気持ちのままワンオペしんどくて、、

実家行こうかなーって悩んでるんですけど家で待ってた方がいいんですかね…

なんだか1人でいたくなくて。

女性の部下から飲みに誘われている投稿者さんの夫。本当に「仕事上の相談」であれば仕方ない…と投稿者さんは思っていますが、部下のLINEの文面を見ると、夫に何らかの想いをいだいているように見えて不安が募っています。



仕事の相談なら業務時間中にしてもらうか、会社の会議室でも良いのでは…という気もしますね。さらに好意を向けられているLINEを見てしまったら不安になりますよね。

部下のLINEの内容にはさまざまな意見が

上司が既婚と知っていながら好意を見せるLINEを送ってくる部下の行動にはさまざまな意見が寄せられました。

お辛いですね💦

私だったらグレーと疑っている相手なら何とか理由をつけて行けないように阻止しているかもです。

ワンオペが辛いっていうのを強調したり…



いや～、私だったら嫌すぎて無理です💦



本当に仕事の相談なのだとしたら、これまでの長電話と毎日のLINEはなんだったの？？それで解決できないわけ？？お酒の席で相談する必要ないでしょって思います。



しかもラインの内容も妻からしたら不愉快ですし、そんなことわざわざLINEで話す必要ないなと思います。



女の方がキモいです、、

仕事の相談を飲みでする時点でキモいです、、

ほんまに悩んでるなら会社で相談しろ笑

私ならガツンと旦那に言いますけど！！！！！

妻の立場からすると、夫を既婚者だと知っていながら好意を向けて誘うようなLINEを送ってくる相手に嫌悪感をいだく気持ちは分かるのでは。



ただ、夫も仕事上では上司かもしれませんが、自分の立場を本当に大事にしたいなら危うい行動を起こす部下の誘いはきっぱり断ってほしいところですね。仕事の相談は会社内で済ませましょうと言えばいいのでは、と感じます。



仕事上の関係は冷たくあしらうことがしづらい場合もあるのでしょうが、あくまで職場は仕事をする場所なので大人として分別をつけた行動ができるといいですね。

