ディズニー映画『ズートピア』と「すみっコぐらし」！ファミリーマート「クリスマスケーキ」2025
2025年ファミリーマートのクリスマスは「おいしいのが、いちばん！ファミマのクリスマス」と題して、初登場メニューを含む、こだわりの66種類がラインナップ。
今回は、ディズニー映画『ズートピア』やサンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」デザインのクリスマスケーキを紹介していきます☆
ファミリーマート 「ディズニー『ズートピア』／すみっコぐらし」クリスマスケーキ
予約受付期間：2025年9月12日（金）10時01分〜 ※店頭での予約・ファミマオンライン予約共通
※予約締切は受け取り希望日や商品によって異なります。詳細はカタログを確認ください
※沖縄県は2025年10月1日（水）10時01分から受付開始。その他一部地域・店舗でも受付期間が異なる場合があります
※一部地域では、ファミマオンライン予約の承りを行っていない店舗があります
※商品・地域により予約受付期間・お渡し期間が異なります
お渡し期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）
※商品・地域により予約承り期間・お渡し期間が異なります
※商品により一部取り扱いのない地域・店舗があります
※お渡しの詳細は、カタログを確認ください
ファミリーマートが、「おいしいのが、いちばん！ファミマのクリスマス」と題したクリスマスメニューの予約受付を開始。
毎年人気の定番ケーキやオリジナルケーキが2025年も多数用意されます。
選りすぐりのクリスマスメニューから今回ピックアップするのは、ディズニー映画『ズートピア』デザインと、2024年に続き、ファミリーマートオリジナルてのりぬいぐるみがついてくる「すみっコぐらし」のケーキです☆
数量限定：ヤマザキ クリスマスキャラクターケーキ(ズートピア)
価格：4,860円（税込）
サイズ：直径約13cm 2〜3人向け
特典：「キャラクターデザイン保冷バッグ」・「ピックシート1枚」
販売エリア：全国（沖縄県を除く）
ディズニー映画『ズートピア』のキャラクターのピックを飾って、自由にデコレーションが楽しめる「ヤマザキ クリスマスキャラクターケーキ(ズートピア)」
劇中で活躍する「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」「クロウハウザー」「フラッシュ」「フィニック」をデザインしたピックシートがインパクト大！
キャラクターがデザインされた保冷バッグが1個付属するのも嬉しいポイントです。
数量限定：すみっコぐらし かざって楽しいクリスマスケーキ
価格：4,988円（税込）
サイズ：直径約13cm 2〜3人向け
特典：ファミリーマートオリジナル「てのりぬいぐるみ（あじふらいのしっぽ）」・「ピックシート1枚」
販売エリア：全国
「すみっコぐらし」のキャラクターたちをデザインした紙ピックを自由に飾って楽しめるドーム型のケーキ。
ふんわりとしたスポンジに、いちごジャムといちご風味クリームが挟んであります。
チェック柄の衣装を身に纏った「すみっコ」や「みにっコ」たちがとってもキュート☆
ディズニー映画『ズートピア』とサンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」をデザインしたクリスマスケーキ。
ファミリーマートにて予約受付が実施されているクリスマスメニューの紹介でした☆
