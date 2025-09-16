2025年ファミリーマートのクリスマスは「おいしいのが、いちばん！ファミマのクリスマス」と題して、初登場メニューを含む、こだわりの66種類がラインナップ。

今回は、ディズニー映画『ズートピア』やサンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」デザインのクリスマスケーキを紹介していきます☆

ファミリーマート 「ディズニー『ズートピア』／すみっコぐらし」クリスマスケーキ

予約受付期間：2025年9月12日（金）10時01分〜 ※店頭での予約・ファミマオンライン予約共通

※予約締切は受け取り希望日や商品によって異なります。詳細はカタログを確認ください

※沖縄県は2025年10月1日（水）10時01分から受付開始。その他一部地域・店舗でも受付期間が異なる場合があります

※一部地域では、ファミマオンライン予約の承りを行っていない店舗があります

※商品・地域により予約受付期間・お渡し期間が異なります

お渡し期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）

※商品・地域により予約承り期間・お渡し期間が異なります

※商品により一部取り扱いのない地域・店舗があります

※お渡しの詳細は、カタログを確認ください

ファミリーマートが、「おいしいのが、いちばん！ファミマのクリスマス」と題したクリスマスメニューの予約受付を開始。

毎年人気の定番ケーキやオリジナルケーキが2025年も多数用意されます。

選りすぐりのクリスマスメニューから今回ピックアップするのは、ディズニー映画『ズートピア』デザインと、2024年に続き、ファミリーマートオリジナルてのりぬいぐるみがついてくる「すみっコぐらし」のケーキです☆

価格：4,860円（税込）

サイズ：直径約13cm 2〜3人向け

特典：「キャラクターデザイン保冷バッグ」・「ピックシート1枚」

販売エリア：全国（沖縄県を除く）

ディズニー映画『ズートピア』のキャラクターのピックを飾って、自由にデコレーションが楽しめる「ヤマザキ クリスマスキャラクターケーキ(ズートピア)」

劇中で活躍する「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」「クロウハウザー」「フラッシュ」「フィニック」をデザインしたピックシートがインパクト大！

キャラクターがデザインされた保冷バッグが1個付属するのも嬉しいポイントです。

数量限定：すみっコぐらし かざって楽しいクリスマスケーキ

価格：4,988円（税込）

サイズ：直径約13cm 2〜3人向け

特典：ファミリーマートオリジナル「てのりぬいぐるみ（あじふらいのしっぽ）」・「ピックシート1枚」

販売エリア：全国

「すみっコぐらし」のキャラクターたちをデザインした紙ピックを自由に飾って楽しめるドーム型のケーキ。

ふんわりとしたスポンジに、いちごジャムといちご風味クリームが挟んであります。

チェック柄の衣装を身に纏った「すみっコ」や「みにっコ」たちがとってもキュート☆

ディズニー映画『ズートピア』とサンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」をデザインしたクリスマスケーキ。

ファミリーマートにて予約受付が実施されているクリスマスメニューの紹介でした☆

