お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（42）が16日、テレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。妻との結婚を決めた理由について語った。

司会の黒柳徹子から「去年4月にご結婚。お相手は15歳年下の一般女性」と振られると、藤森は「そうですね、はい」と目を細めた。

知り合ったきっかけは「まあ、知人のこういう集まるお食事の場で知り合ったっていう感じだったんですけれども」「割と派手な六本木のちょっとチャラめのパーティーだったんですけども。あんまりそれを妻には言うなって言われてるんであれですけども」と苦笑いした。

「そこで知り合って。で、まあ何度かお食事したりデートを重ねていくうちに、“どうすんの？”と。まあ、向こうから問いつめられまして」とぶっちゃけた。

そうしてもじもじしていると「あなた40超えてまだなんか、どっか自分にチャンスがあるんじゃないか、モテると思ってんじゃないの？”みたいなことをズバリこう言い当てられまして」と藤森。

「で“みっともないよ”と。“40過ぎてじたばたしてるおじさんはみっともないから、これだけ私が思ってるんだから、もう覚悟決めなさい”と言って」と続けると、黒柳は「凄いしっかりしてるね」と感心した。

藤本は「そうですね」と笑顔を見せ、妻には「もうその場で“はい”ということで。“よろしくお願いします”って、まあ結婚に至ったわけです」と打ち明けた。

藤森は昨年4月、ゲスト出演したTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）で一般女性との結婚を発表。昨年11月には長女が誕生した。

妻については元タレントのスポーツインストラクターで今年「27」歳とのちに告白。その後インスタグラムにハワイ挙式の2ショットを投稿し、妻がアマゾンプライムビデオの恋愛リアリティー番組「ラブ トランジット2」に出演したヨガインストラクター・ミヅキさんであることを明かしていた。