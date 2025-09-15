羽田耕一氏は近鉄時代に「江夏の21球」を経験

西本幸雄監督率いる近鉄は1979年、球団初のパ・リーグ制覇を成し遂げた。前後期制の前期に優勝し、後期優勝の阪急とのプレーオフを制した。羽田耕一氏はその時のV戦士のひとり。セ・リーグを制した広島との日本シリーズでは、語り継がれる第7戦9回裏の「江夏の21球」で敗れたものの、その回の先頭打者として中前打を放って気を吐いた。「あの時は僕の読みが正しかったんですよ」など大勝負の舞台裏を回顧した。

1979年の羽田氏は119試合、打率.274、13本塁打、49打点。前年（1978年）に痛めた右肘の状態は万全ではなく、三塁守備では2年連続20失策と苦しんだが、打撃3部門は前年の打率.239、9本塁打、47打点より、わずかながらも数字を上回らせて近鉄優勝に貢献した。当時を思い出しながら「その年だったかな、西武戦でホームランを打って、西本さんに知らんぷりされたのを覚えています」と苦笑した。

「ノーアウトで走者がいて、ピッチャーは松沼兄やん（松沼博久投手）。西武球場だったと思う。送りバントのサインが出たんですけど、失敗して、今度は右打ちのサインが出た。でも、うまく打てなくてファウルが続いたんですよ。で、外の球を結局、レフトスタンドにホームラン。ベンチに戻って来た時はみんなワーってなったんですけど、西本さんだけは知らんぷりです。サイン通りやれってメッセージでしょう。その辺は厳しいんでね。それは何か覚えていますね」

前期優勝は6月26日の南海戦（大阪）に1-1の引き分けで決めた。羽田氏は6番三塁で出場して4打数2安打だった。後期は2位だったが、阪急とのプレーオフは3勝0敗。第3戦（10月16日、西宮）は延長10回2-1で制して、球団創立30年目にしての初のリーグ制覇を成し遂げた。試合後、近鉄ナインは日生球場に移動してファン公開で祝勝会を行った。「そりゃあ、やっぱりうれしかしったですよ」と歓喜に酔いしれた。

広島との日本シリーズでは6番三塁で出た第1戦（10月27日、大阪）で、3打数3安打2打点と活躍。3勝4敗で日本一は逃したが、24打数8安打4打点と存在感を示した。第7戦（11月4日、大阪）は3-4の9回裏に無死満塁としながら、近鉄打線が広島抑えの江夏豊投手に封じられた「江夏の21球」が有名だが、その回の先頭打者でいきなり初球の外角高めストレートを中前打、“21球のドラマ”をスタートさせたのが羽田氏でもある。

先頭打者で初球を中前へ…伝説の始まり

「よく言われますよ。何で（あの状況で）初球から打ったんやってね。でもね、僕は自分の頭の中で100％、いや120％の確率で（初球は）外の真っ直ぐしかないと思っていたんです。インコースは長打になるし、スライダー、カーブもちょっとでも中に入ったら長打になる。そう考えると一番安全なのは外の真っ直ぐしかないってね」。そして狙い通りの球が来て、きれいにセンター前へはじき返した。「僕の読みの方が正しかったってことです」と話した。

西本監督は足のスペシャリスト・藤瀬史朗外野手を代走に送り、羽田氏はそこからベンチで近鉄最後の攻撃を見つめた。無死満塁になった時は「最低でも同点と思っていましたよね」と言う。だが、代打・佐々木恭介外野手が三振に倒れて1死満塁。次打者の1番・石渡茂内野手はノーボール、1ストライクの2球目にスクイズを敢行したが、広島バッテリーに外されて空振りし、三塁走者がタッチアウトで2死二、三塁。最後は石渡が三振でゲームセットとなった。

近鉄にしてみれば、スクイズ失敗が痛かったが、羽田氏は「スクイズのサインが出た時、（近鉄）ベンチがシーンってなったんですよ。いつもベンチはワーワー言っていたのに急にシーンとなったら相手もおかしいなと思ったんじゃないですかね」と話す。普段はうるさいぐらいに声が出る近鉄ナイン、9回裏は逆転日本一に向けての大チャンスで盛り上がっていた。それがスクイズのサインを確認した途端、一気にベンチ内には静かなる緊迫ムードが漂ったというのだ。

「僕も（三塁コーチの）仰木（彬）さんのサインを見て、あっスクイズやって思いましたしね。そりゃあ、特に石渡さんなんか緊張するでしょ。だって、シーズンでもめったにスクイズのサインなんて出ないのに、ああいう大舞台でしたからね」。今も語り継がれる「江夏の21球」だが、やられた側の近鉄ナインには悔しい思い出だ。その回の“江夏の1球目”に中前打を放った羽田氏にとっても、いつまでも忘れられないものになっている。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）