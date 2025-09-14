トイプードルさんが暮らす古民家。玄関を開けると広がっている、まるで『ジブリ映画』のような光景は、記事執筆時点で60万回を超えて表示されており、2.7万件のいいねが寄せられました。

【写真：『ぬいぐるみじゃないの？』古民家の玄関を開けたら、犬がいて…ほっこりが止まらない『映画のような光景』】

犬が暮らす古民家の玄関を開けたら…

Xアカウント『@Renon_Rearu』に投稿されたのは、トイプードル「れある」くんのお姿。古民家風の素敵なお家で暮らしているれあるくん、この日も玄関先でお出迎えをしてくれたのだそう。

まるで『映画の世界に飛び込んだかのような光景』に反響

麦わら帽子をかぶり、首には白いタオルを巻いたスタイルで登場したというれあるくん。

風情のある景色に、ぬいぐるみのようなれあるくんのお姿も相まって、その光景はまるでジブリアニメのワンシーンを切り取ったかのようだったといいます。

別世界に紛れ込んだかのような気持ちにさせてくれるれあるくんのお姿は、たくさんの人々を癒やすこととなったのでした。

この投稿には「本日の作業は終わりましたか？」「麦わら帽子めっちゃ似合ってる」「こんなに似合う子は居ない」「本物？ぬいぐるみじゃないの？」など多くのコメントが寄せられています。

職業はモデル！？トイプードルコンビの日常

7歳のれあるくんの職業はモデル。12歳のトイプードル「レノン」くんというマネージャーの存在もあり、日々素敵なお姿を披露してくれているのだとか。

飼い主さんに溺愛されながら、風情のあるとっても素敵なお家で暮らすれあるくんとレノンくんのお姿は、たくさんの癒やしを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Renon_Rearu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。