【ムーミン】ムーミントロール・リトルミイ・スナフキンが鼻セレブのパッケージに！
『ムーミン』とコラボレーションした特別パッケージの「ネピア 鼻セレブティシュ ムーミンコラボパッケージ」が、2025年9月下旬より順次、全国で数量限定発売される。
＞＞＞コラボパッケージをチェック！（写真7点）
『ムーミン』は、フィンランドを代表する作家・芸術家のトーベ・ヤンソンによって1945年に初めて発売された物語。小説、コミックス、絵本として描かれ、それをもとにたくさんのアニメ作品、キャラクターグッズ、テーマパークやショップなどが作られ、世界中はもちろん日本国内でも幅広い方々に愛されている。ムーミン一家、スナフキンやリトルミイ、ニョロニョロなど数多くの人気キャラクターだけでなく、最近は、高いアート性を活かした北欧デザイングッズや、哲学的で奥深い文学性など、大人にも高い人気を博している。また、今年2025年は、「ムーミン」小説出版80周年のアニバーサリーイヤーだ。
そんな『ムーミン』とコラボレーションし、森がくらしにもたらす価値を発信する「WITH FOREST PROJECT」から誕生した数量限定商品が登場。
今回のコラボパッケージは、表面と裏面だけでなく、側面や底面にも『ムーミン』のキャラクターたちが描かれた、どこから見ても楽しめるデザイン。3コパック品とコンビニ限定品（デザイン3種）が発売される。箱のデザインは全6種類ご用意しました。思わず全種類集めたくなる、「ムーミン」の世界観が溢れるデザインとなっている。
3コパック品は、表面には「ムーミントロール」「リトルミイ」「スナフキン」の顔が箱いっぱいに描かれ、裏面にはキャラクターがどこかへ駆け出していくような躍動感のあるポーズが採用。ムーミン・コミックスののびのびとした線画を活かした、ポップで温かみのあるイラストが特徴だ。背景にはビタミンカラーを使用し、ティシュを使うたびに元気が湧いてくるような鮮やかなデザインとなっている。
コンビニ限定品は、それぞれ表面と裏面に、「ムーミントロール」と「スノークのおじょうさん」、「リトルミイ」と「スニフ」、「スナフキン」と「ニョロニョロ」が描かれた3種類のパッケージ。背景に植物が散りばめられ、森と共に生きるムーミン谷の仲間たちを表現している。華やかでありながら落ち着きのある色合いで、お部屋のインテリアにもなじむデザインだ。
集めて飾ってもかわいいムーミンパッケージをお楽しみに。
