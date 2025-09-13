【名探偵コナン】たったひとづの真実ば見抜ぐ！ 少年探偵団が石巻へ
9月20日（土）よる6時からの『名探偵コナン』は、少年探偵団が宮城県の石巻で活躍する！ 「石巻のヒーロー」が放送される。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
コナンたち少年探偵団が、ヒーローのいる町・石巻で事件に挑む！ 9／20（土）よる6時から『石巻のヒーロー』が、放送される。
宮城県の石巻が舞台となるオリジナル回を記念し、旧観慶丸本店を訪れた少年探偵団の元太・歩美・光彦の姿を描いた特別ビジュアルが公開された。
歴史的建造物として市の有形文化財に指定されている旧観慶丸本店前に立つ、仮面ヤイバー像を3人が取り囲み、観光を楽しむ様子が描かれている。
実は、宮城県石巻市と『名探偵コナン』のキャスト・スタッフには、かねてより深い絆が――。江戸川コナン役・高山みなみをはじめ、アニメ制作陣が抱く石巻への想いが結実したコラボエピソードがついに実現した！
高山さんからは特別にコメントが到着している。
＜江戸川コナン役 高山みなみ＞
この企画が動き始めたのは何年前になるでしょう。復興支援でご縁を結ばせていただいた宮城県。特に石巻と陸前小野にはコロナ禍を除き、年に数回訪れていました。行くたびに復興が進み、変わっていく街並み…。明るく、優しく、力強く生活している人たち。何か力添えはできないかとコナンスタッフと相談していました。その種がようやく花を咲かせることになり、感無量です。収録の際も、サブタイトルを読む時に熱いものがこみ上げ、登場人物や景色に見入ってしまいました。まだ行った事のない場所も出て来て、自分自身もまた行きたくなっています。このお話をご覧になった皆さんが、コナンたちと同じように宮城県を楽しんでいただけますように。あ、事件は抜きで（笑）
また、宮城県が舞台ということで、ミヤギテレビの蜂谷由梨奈アナウンサーが本人役で出演している。活躍をぜひお楽しみに。
さらに、宮城弁を話すコナンの特別PR動画も公開された。
宮城の方言独特のイントネーション、「〜だっちゃ」や「〜っちゃね」といった特徴的な語尾を再現したコナンのナレーションに、ミヤギテレビのスタッフも「まるで宮城に長く住んでいる方のような、自然な発音！」と絶賛。宮城らしさにあふれるコナンの決め台詞にも注目だ。特別PR動画については、名探偵コナンYouTubeチャンネルをチェックしてほしい。
このほかにも放送を記念して、石巻市では上映会やコナンプラザなどイベントが開催される。
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
（C） HIDEO_FUJITA /amanaimages
