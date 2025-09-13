Íü¤Ë¥Á¡¼¥º¡¢¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤â!? ÆÈÁÏÀ¤Î¸÷¤ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ÇÆó»Ò¶ÌÀîÌ±¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥¸¥§¥é¡¼¥ÈÀìÌçÅ¹
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÀìÌç²È¤¬¡Ö¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë½Ð¤«¤±¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ê¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡¢¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á½Ð¿È¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¸¥§¥é¥Æ¥ê¥¢¡ÖGelato 9. ¡Ê¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ê¥¤¥ó¡Ë¡×¤òË¬Ìä¡£
¡Ö¿©»ö¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤âÀäÂÐ¼ê¤òÈ´¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡¢Æü¡¹ÈþÌ£¤Ê¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÃµ¤·µá¤á¤ë´Å¤¤¤â¤Î¹¥¤¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëËÜÏ¢ºÜ¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÎò»Ë¸¦µæ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À½²Û¤Ë¤âÀºÄÌ¤¹¤ë¤ª²Û»Ò¤ÎÎò»Ë¸¦µæ²È¡¦Ç°æÅÐ¤µ¤ó¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡¢¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒÂè19²ó¡Ó¡ÖGelato 9. ¡Ê¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ê¥¤¥ó¡Ë¡×
¡ÖGelato 9.¡×¤Ï¡¢Æó»Ò¶ÌÀî±Ø¤è¤êÅÌÊâ7Ê¬¤Û¤É¡¢¶ÌÀî¹âÅç²°²£¤Ë2021Ç¯9·î¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥·¥§¥Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤¿»³ºêÍµÂÀ»á¤¬ÆÈÁÏÅª¤Ê¥¸¥§¥é¡¼¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¨Àá¤Ë¤è¤ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾ï»þ9¼ïÎà¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬Èþ¤·¤¤¡Ö¥¹¥¤¥«¡¦¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¡×¤«¤é¡£¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼Ì¾¤ÎºÇ½é¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¼çÌò¤ÎÁÇºà¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥«¡×¤¬¼çÌò¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¡£
²Æ¤ÎÆü¤Ë¥¹¥¤¥«¤ò´Ý¤«¤¸¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¿åÊ¬¤âÅüÊ¬¤â¶ËÎÏ¹µ¤¨¡¢¥¹¥¤¥«¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÁ°ÌÌ¤Ë¡£¸ý¤Ë´Þ¤à¤ÈºÇ½é¤Ë°ì½Ö¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¤¬¹á¤ë¤¬¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ï¥¹¥¤¥«¡£¥¹¥¤¥«¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¦¥ê¤ÎÀÄ¤Ã¤Ý¤µ¤ò¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¤Î¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬¾å¼ê¤Ë¾Ã¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¸åÌ£¤ËÅ¾²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¤Ï´º¤¨¤ÆÁÆ¤á¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥«¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÐÊý¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÌ£¤ï¤¤¤¬Ê¿Ã³¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢1¤Ä¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âÌ£¤ï¤¤¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¼¡¤Ë¡ÖÆüÅÄÍü¡õ¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¥ì¥Ã¥¸¥ã¡¼¥Î¡×¡£Íü¤È¥Á¡¼¥º¤È¤¤¤¦¤È¡¢´ñÈ´¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥·¥§¥Õ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿»³ºê»á¤Ï¡ÖÁ°ºÚ¤Ç¡¢Íü¤ËÇö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¹Å¼Á¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¡¢¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤ò¿¶¤Ã¤¿¥µ¥é¥À¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¶Ã¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸È¯ÁÛ¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¡¢¹á¤ê¤Ï¥Á¡¼¥º¤À¤¬Ì£¤ï¤¤¤ÏÍü¤È¤¤¤¦¡¢²¿¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤¬¡¢°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¤¹¤ë¤¹¤ë¤È¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Çò¥ï¥¤¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£
¶å½£½Ð¿È¤Î¥·¥§¥Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÆüÅÄÍü¡×¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¿È¶á¤Ë¤¢¤ëÉÊ¼Á¤¬¹â¤¯°ÂÄê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¥ê¥ó¥´¤Ê¤É¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬Ã¸Çò¤Ê¤Î¤Ç¡¢±öÌ£¤È¤¦¤Þ¤ß¤ò»ý¤Ä¥Á¡¼¥º¤òÏÆÌò¤Ë¿ø¤¨¡¢Ì£¤ï¤¤¤ò¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¡£
¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¥ì¥Ã¥¸¥ã¡¼¥Î¥Á¡¼¥º¤ÏÊ´¾õ¤Ë¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¥·¥§¥Õ¤Ï¶ËÇö¤ÎÈÄ¾õ¤Ëºï¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÉ½ÌÌÀÑ¤òÂç¤¤¯¤·¡¢¤è¤êÌ£¤ï¤¤¤È¹á¤ê¤¬Î©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»ÈÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüÅÄÍü¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¥Á¡¼¥º¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÎÃÊ³¬¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢2¼ï¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¤òÊÌ¡¹¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë2¤Ä¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÌ£¤ï¤¦¤È¡Ä¡Ä¤³¤ì¤¬²¿¤È¤âÀäÉÊ¡ª ¥¹¥¤¥«¤Î¿ð¡¹¤·¤¤´Å¤ß¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¤Î¥Ù¥ê¡¼·ÏÆÃÍ¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È»ÀÌ£¡¢ÆüÅÄÍü¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÃ¸¤¤´Å¤ß¡¢¹Å¼Á¥Á¡¼¥º¤Î¤¦¤Þ¤ß¤È¥³¥¯¡¢¤³¤ì¤é¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤êÊ£»¨¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥³¡¼¥¹¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Î¥Ç¥»¡¼¥ë¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¤è¤¤´°À®ÅÙ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢À§Èó»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ú¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤½¤Î¢¡Û¡ÖÎÐÃã¡¦¥»¥ß¥É¥é¥¤¥¤¥Á¥¸¥¯¡×¡Ü¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦»³Ü¥¡×
¡ÖÎÐÃã¡¦¥»¥ß¥É¥é¥¤¥¤¥Á¥¸¥¯¡×¤ÎÎÐÃã¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©¡Ö¤ªÃã¤ÎÀîÃ«±à¡×¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¡£À½²Û¤Ç¤ªÃã¤ò¼Ñ½Ð¤¹¤È¤¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òÍÑ¤¤¤ë¤È¥³¥¯¤¬½Ð¤ë¤¬¡¢Æý»éËÃÊ¬¤¬¹â¤¤¤ÈÁÇºà¤Î¹á¤ê¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ç¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢¤ªÃã¤Î¹á¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á´º¤¨¤ÆµíÆý¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼Ñ½Ð¤¹¡£
Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËõÃã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âµ¿¤ï¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¹â¤¤¹á¤ê¤ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¿§¹ç¤¤¤âÈþ¤·¤¯¡¢¤ªÃã¤Î´Å¤ß¤È¾åÉÊ¤Ê¶ì¤ß¤¬¡¢Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÐÃã¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¥»¥ß¥É¥é¥¤¤Î¥¤¥Á¥¸¥¯¤Î¤¦¤Þ¤ß¤È¥×¥Á¥×¥Á¤·¤¿´¶¿¨¤¬¡¢Ì£¤ï¤¤¤È¿©´¶¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ß¥É¥é¥¤¤Î¥¤¥Á¥¸¥¯¤Ï¡¢¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤Ë¹Å¤µ¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢°ìÅÙÆð¤é¤«¤¯¼Ñ¤Æ¤«¤é²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¤Ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦»³Ü¥¡×¡£°ìÈÌ¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¡û¡û»º¤Î¥«¥«¥ª¤ò»ÈÍÑ¡×¤È¡¢¥«¥«¥ª¤Î»ºÃÏ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹Å¹¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¥·¥§¥Õ¤Ï¥«¥«¥ª¤Î»ºÃÏ¤è¤ê¤â¡¢¥«¥«¥ª¤ÎÎÌ¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÄÌ¾ï¤ÎÅ¹¤Î4ÇÜ°Ê¾å¤Î¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥·¥§¥Õ¡£
¼ÂºÝÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¸¥§¥é¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤½¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¡£¤½¤ó¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¡Ö»³Ü¥¡×¡£
¡Ö»³Ü¥¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÏÂ¿©¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È»³Ü¥¤ÎÎÉ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¤Ê¤ê¤Î¹©É×¤¬¡£¡Ö»³Ü¥¤òÄ¾ÀÜÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥Ô¥ê¥Ô¥ê´¶¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÇö¤¯ÈÄ¾õ¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë»³Ü¥¤ò¿¶¤ê³Ý¤±¤Æ¸Ç¤á¤¿¤â¤Î¤òºÕ¤¤¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬»³Ü¥¤ÎÀí¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¹á¤ê¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¤â¿É¤ß¤òÍÞ¤¨¡¢»Ò¶¡¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤âºÇ¸å¤ËÎÐÃã¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È2¼ï¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¶ì¤ß¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÎÐÃã¤Î´Å¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿¶ì¤ß¤È¥«¥«¥ª¤ÎÇ»¸ü¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤òÈ¼¤Ã¤¿¶ì¤ß¤ÏÊÌÊª¤Ç¡¢°Û¤Ê¤Ã¤¿¶ì¤ß¤ÎÆó½ÅÁÕ¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÂç¿Í¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¡£Ç»¤¤¤á¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ä¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ú¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤½¤Î£¡Û¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡¦¥½¥ë¥È¡×¡Ü¡Ö¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¡¦¥ß¥ó¥È¡×
¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡¦¥½¥ë¥È¡×¡£¥¸¥§¥é¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Ï²¿¤È¤âÄÁ¤·¤¤¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢¤³¤Á¤é¤¬¤ªÅ¹¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºî¤êÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò70¡Á80¡î¤ÎµíÆý¤Ç¤À¤·¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç1»þ´Ö¤Û¤É¼Ñ½Ð¤·¤¿¸å¤ËÎ¢¤´¤·¤·¡¢¥¨¥¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºñ¤ê½Ð¤·¤ÆÎä¤ä¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Î¥ß¥ë¥¯¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Ï´°À®¤À¡£ºÇ¸å¤ËÌ£¤òÄù¤á¤ë¤¿¤á¤Ë±ö¤ò²Ã¤¨¤ë¤¬¡¢º®¤¼¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯É½ÌÌ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢´º¤¨¤ÆÌ£¤ï¤¤¤Ë¥à¥é¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡£
Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¥ß¥ë¥¯¤ÎÍ¥¤·¤¤¤¦¤Þ¤ß¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°ì¸ý¤´¤È¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë±öÌ£¤ÎÎÌ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢±Ç²è´Û¤Ç±Ç²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò¸ý¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¡¦¥ß¥ó¥È¡×¤Ï¡¢¤Þ¤º¥ß¥ó¥È¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬É¡¤òÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤ÆÃÍ¤Î¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤Î¹á¤ê¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿²º¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤Û¤Ã¤È¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¸¥§¥é¡¼¥È¤À¡£¥¸¥§¥é¡¼¥È¤ò¸ý¤Ë´Þ¤ó¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Ë¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤Î¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¡¢¥ß¥ó¥È¤Î¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡£ÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò»Ä¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«µ¤Ê¬¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥ì¥ó¥Á½Ð¿È¡¦»³ºê¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ëÆÈÁÏÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡ÖGelato 9.¡×¤ò¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª
Å¹Ì¾¤Î¡ÖGelato 9.¡×¤Î¡Ö9¡×¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë¶å½£¤«¤é¡£ÂçÊ¬¸©¤Î¡ÈÀ¸¤Î¡¢½Ü¿¿¤ÃÀ¹¤ê¡É¤ÎÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¸¥§¥é¡¼¥Èºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ºê»á¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥·¥§¥Õ¤ËÆ´¤ì¡¢¹â¹»¤ÏÄ´Íý»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë³Ø¹»¤òÁªÂò¡£Â´¶È¸å¤Ï¡¢·Ý½ÑÅª¥»¥ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á°ì»þ¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤â¡¢¿©¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤¿¤á¡¢Âç¼ê¤Î°û¿©´ë¶È¤Ë½¢¿¦¡£¿¿Ùõ¤ËÆ¯¤¯»Ñ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢27ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÇÍÌ¾¥Õ¥ì¥ó¥ÁÅ¹¤ÎÎÁÍýÄ¹¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼«Ê¬¤Îºî¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ã¤ÈÉý¹¤¤¿Í¡¹¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¸¥§¥é¡¼¥È¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Ê¤é¤ÐÒòÓð¤âÍÆ°×¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤«¤é¹âÎð¼Ô¤Ë¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡£¤ªÅ¹¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ëµ¤·Ú¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡ÖÊë¤é¤·¤ÎÄ®¡×¤ÎÏ©ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¡£
Å¹Æâ¤Ï¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡½¥ÈÂÇ¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¤ªÞ¯Íî¤ÊÆâÁõ¡£¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ë¤ÏÅ¹Ì¾¤Î¡Ö9¡×¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¾ï»þ9¼ïÎà¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤Î´Å¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤é´Å¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤¹¥·¥§¥Õ¤¬ºî¤ë¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Ï¡¢ÅüÊ¬¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¼çÌò¤Ç¤¢¤ëÁÇºà¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ð¤«¤ê¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á½Ð¿È¤Î¥·¥§¥Õ¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤âÆÈÁÏÅª¤À¡£¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¼Ä¸¶À¿¿Í¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ä¥«¥¯¥Æ¥ëÅù¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤È¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥ì¥â¥Í¡¼¥É¡×¤âÆÈÁÏÅª¤Ç¡¢´Å¤µ¤Ï¤¤Óº½Åü¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥Ö¤ä¥Ð¥Ë¥é¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤â¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¡£Éâ¤«¤Ù¤é¤ì¤¿¥ì¥â¥ó¥¹¥é¥¤¥¹¤Ï¡¢±ö¤È¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ÇÄÒ¤±¤³¤ó¤À¤â¤Î¤Ë»³Ü¥¤ò¿¶¤Ã¤¿¤â¤Î¡£Åº¤¨¤é¤ì¤¿¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¡¢¶¡¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë²Ð¤ÇßÕ¤ë¡£¿§¹ç¤¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¹á¤ê¤âÎ©¤Ä¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë¥·¥§¥Õ¤Ëº£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤¿¡£¡ÖÆù¤ÎÀìÌçÅ¹¡¢µû¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤ËÆÈÁÏÅª¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀìÌçÅ¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªÅ¹¤ÎÌ¾Á°¤Ë¡Ø9.¡Ù¤òÉÕ¤±¤Æ¡Ä¡Ä¡× ¡£º£¸å¡¢³¹¤Ç¡Ö¡û¡û9.¡×¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï»³ºê¥·¥§¥Õ¤Î¤ªÅ¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡Gelato 9.
½»½ê : ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî4-12-15 ¥°¥é¥ó¥Ç¥å¥ª 1F
TEL : 070-2338-5314
文:念佛明、食べログマガジン編集部
撮影:外山温子