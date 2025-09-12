都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京（東京都目黒区）は、来年の新春に向けて、総料理長監修のもと、同ホテルが誇る日本料理「舞」、広東料理「龍天門」、そしてペストリーチームによるスイーツを詰め合わせた、贅沢な三段重の特製おせちを予約販売する。予約は12月10日まで受け付ける。

ウェスティンホテル東京が来年の新春に向けて用意する特製おせちは、伝統的な和の祝い料理、華やかな広東料理、そして自慢のスイーツを贅沢に詰め合わせた三段重。総料理長監修のもと、日本料理「舞」、広東料理「龍天門」、ペストリーチームがそれぞれの技と感性を結集させ、新しい年の幕開けにふさわしい、ホテルならではの華やかなおせちを提案する。

壱の重には、日本料理「舞」の料理長が厳選したロブスターや蟹などの高級食材をはじめとする上質な素材で作る、約20品の格式あるおせち料理を詰め合わせた。繊細な職人技と丁寧な仕事で仕上げた、伝統に根ざした本格的な和のおせちとなっている。

弐の重には、広東料理「龍天門」の料理長が手がける、鮑やタラバ蟹などの海鮮料理に加え、肉料理や彩り豊かな野菜料理を取り揃えた。縁起の良い食材をふんだんに使用し、華やかで力強い広東料理の魅力を存分に堪能できる。

参の重には、今回初となるスイーツのお重を用意した。日本庭園を思わせる抹茶のティラミス、濃厚ながら滑らかな口どけを堪能するチョコレートテリーヌ、カマンベールが香る独創的なチーズケーキ、芳醇なバターが香る焼き菓子など、ペストリーチームが心を込めて仕上げた人気スイーツを惜しみなく詰め合わせた。

ウェスティンホテル東京のシェフたちが丹精込めて作り上げたおせちで、家族や大切な人々と新年を寿ぐ特別なひとときを過ごすことができる。

［ウェスティンホテル東京 特製おせち 販売概要］

予約期間：9月10日（水）〜12月10日（水）

受取日：12月31日（水）

受け取り時間：11:00〜20:00

場所：パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京（1F）

価格：6万円（税込）

販売数：限定50個

サイズ：高さ22.5僉濾22.5僉7.5寸）

問い合わせ：ウェスティンホテル東京レストラン予約（03−5423−7865）10:00〜20:00

ウェスティンホテル東京＝https://www.marriott.com/ja/hotels/tyowi-the-westin-tokyo/overview