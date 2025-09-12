中森明菜が「明治チョコレート」のテーマを歌う姿に注目
株式会社 明治は、９月13日（土）より「明治ミルクチョコレート」の発売開始99周年を記念して、総勢12組の豪華アーティストが「明治チョコレートのテーマ」を歌い継ぐ「Melody of meiji」の企画を開始する。
「Melody of meiji」では中森明菜、五木ひろし、TOSHI-LOW、FRUITS ZIPPERなど、世代を超えた12組の豪華アーティストとのコラボレーション動画を特設サイトで毎月公開予定。
各アーティストが「明治チョコレートのテーマ」を歌い継いでいく。第一弾は「花の82年組」の１人であり、1980年代を代表する歌手、中森明菜とのコラボレーション。中森の企業動画への出演は約15年ぶりとなっており、同社の動画への出演は実に約37年ぶり。中森が楽しそうに歌い上げる姿に注目。
さらに、最近のチョコ愛や、当時の当社のバレンタイン企画への出演を振り返るコメントも公開に。
――「明治ミルクチョコレート」を初めて食べたのは何歳でしたか？
中森：小学校の低学年の時に自分のお年玉で買って、少しずつ大事に食べた記憶があります。あの時代で板チョコといったら、明治の板チョコのイメージがすごく強かったものですから。ロゴのデザインは昔からちょっと変わっていますけどね。
――チョコレートは結構召し上がりますか？
中森：最近ハマっています。ここ最近、本当に本当に本当に本当に本当に、もう毎日チョコレート食べないといられないくらい！元々はそんなに食べる方ではなかったのですが、ここ2ヶ月ぐらいは無性に毎日食べたくなって、大体1枚は食べます。半分にしておこうと思うんですけど、つい食べちゃうんです。自分でもびっくりしています（笑）。
――これまでで一番印象に残っている「明治ミルクチョコレート」の記憶はありますか？
中森：明治さんには過去たくさんコマーシャルにも出させていただいて、本当にお世話になりました。いろんなパターンでコマーシャルを撮らせていただいている中に、バレンタインデーの企画があって。その時は着物を着て、好きなボーイフレンドにチョコレートをどんなふうにあげたら気に入ってもらえるのかな、というのを、こうやって（板チョコを両手で手渡すしぐさをして）鏡の前で練習するんですね。そのコマーシャルを撮っていた時の記憶が、昨日のように覚えています。
また、７月より順次公開となっている企画「チョコレートをめぐる物語」では小川糸、江國香織、角田光代ら有名小説家５名が、「明治ミルクチョコレート」100周年を記念し、チョコレートを題材にした短編小説を執筆。第一弾では「食堂かたつむり」「小鳥とリムジン」などで知られる小川糸の物語を、第二弾では「きらきらひかる」「冷静と情熱のあいだ Rosso」などで知られる江國香織の物語を公開しており、第三弾以降も含めて雑誌MOE（白泉社）で順次掲載予定。
さらに、歴代パッケージと共に99年の歴史を振り返る新聞一面広告「時をかけるチョコレート。」を９月13日付けの読売新聞の朝刊（全国）にて掲載。他にも歴代パッケージが期間限定で蘇る「明治ミルクチョコレートビッグパック」を11月18日（火）より全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストアにて販売するので、こちらも乞うご期待。
