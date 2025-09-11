彼女が内心「また？」とうんざりしている彼氏の話９パターン
何でも聞いてくれるのが「彼女」と考えている男子もいますが、実は「その話、もういいから」と思われていることもあるようです。では、どんな話に彼女は嫌気が差しているのでしょう。今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査を元に、「彼女が内心『また？』とうんざりしている彼氏の話９パターン」を紹介します。
【１】「３年前のあの試合の審判はアマチュアだ！」など、スポーツのマニアックな批評
「『興味なし』って顔をしてるのに、気づいてほしい」（１０代女性）というように、一部のオタクにしかわからないような話を、「ウザい！」と思っている女子もいるようです。いつも自分の興味のある話ばかりをしていたら、ふたりの間に隙間風が吹いてしまうかもしれません。
【２】「あの寿司屋のシャリの握り具合は…」など、通ぶったグルメ解説
「どこまで分かってるんだか」（２０代女性）と、食事をするたびに食通ぶる彼氏を、面倒な人だと鬱陶しがる女子もいるようです。自分の解説にひとり悦に入るのではなく、彼女の話を優先して聞くようにすれば、シラケたムードも吹き飛びそうです。
【３】「お前のココが悪い」など、クドクドとした彼女の性格批判
「『じゃあ、別れる？』って言いたくなる」（２０代女性）など、上から目線で説教をする彼氏を、腹立たしく思う女子もいるようです。嫌なところがあるなら、「こう直してほしいな」と優しくお願いすれば、彼女も気分を害すことはなさそうです。
【４】「あいつが出世したのは俺のおかげ」と恩着せがましい嫉妬話
「あなたは出世してないのにね」（２０代女性）と、いかにも自分が功労者のように話す彼氏を、薄っぺらい人だと冷笑している彼女もいます。自分がサポートしたことはさておき、「あいつはすごいな」と相手を讃えれば、度量が大きいと思ってもらえるでしょう。
【５】「昔は神童と呼ばれていた」など、本当かどうかわからない自慢話
「いま自慢できることがないの？」（２０代女性）というように、彼氏の過去の栄光にすがる姿に、苛立ちを感じる彼女もいるようです。昔話ではなく、いま頑張っていることを共有すれば、ふたりの距離がより縮まるかもしれません。
【６】「歌手になってビッグになってやる」など、努力もしていないのに口先だけの夢物語
「子供過ぎて、聞くたびイライラする」（２０代女性）など、夢ばかり語る彼氏の現実味のなさに、「いい加減にして！」と思っている彼女もいるようです。ソッポを向かれないうちに、「いつまでに何をする」など、具体的な方策を立てるとよさそうです。
【７】「元カノと遊園地に行ったときは…」など、前の彼女との思い出
「私という彼女がいながらなんて未練がましい男」（１０代女性）と、いつまでも元カノの話をする男らしくない態度に、呆れ返っている女子もいるようです。逆の立場で、彼女が元カレの話を連発する場面を想像すれば、愛想を尽かしたくなる気持ちがわかるでしょう。
【８】「一流大学卒って言っても俺より頭が悪い」など、コンプレックス丸出しの学歴話
「ヒガミにしか聞こえない」（２０代女性）など、出身大学名を取り上げては自分と比べる男子は、劣等感が強く、カッコ悪いと思われるようです。学歴にこだわるより、自分がしたいことに自信を持って取り組んでいれば、彼女の目に魅力的に映りそうです。
【９】「今の仕事は俺には向いていない」「上司が悪い」など、仕事の愚痴
「なら辞めれば？」（２０代女性）と、仕事に不平不満ばかりの男子は「将来性がない」と、彼女から冷たい目で見られているようです。嫌なら改善の努力をする、ダメなら転職をするなど行動に移せば、頼もしい人だと思われるでしょう。
ほかにも「自分が気分よく話していたのに彼女につまらなそうな顔をされた」エピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（橘しげる）
