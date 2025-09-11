スマホ・パソコンに挿せる！USB Type-C・A両対応のUSBメモリ
サンワサプライ株式会社は、USB Type-CとUSB Aコネクタを両方搭載したデュアルコネクタUSBメモリ「UFD-5TC〇GWシリーズ」を発売した。PC、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器間でのデータ共有をスムーズに行える。USBメモリなどのUSB接続ストレージの使用をコントロールできるセキュリティソフト「LB USBロックPlus」に対応しており、使用を許可するストレージを制限したり、読み取り専用設定をしたりなど、外部機器からのアクセスをコントロールできる。また、名入れに最適な無地ボディで、学校・企業・イベントのノベルティにもおすすめだ。
■高速データ通信ができる
USB 5Gbpsの高速データ通信対応。※理論値。実際の速度は環境により異なる。
■ホコリや傷を防ぐキャップ付き
使わない時はキャップを装着することで、コネクタをホコリや傷から防ぐ。
■コンパクトサイズ
持ち運びしやすいコンパクトサイズ。
■セキュリティソフト対応
情報漏洩からデータを守る、各ソフトに対応している。※ソフトはWindows 11、10のみ対応。
■名入れ可能
範囲内に、社名や学校名などが印字できる。記念品などにも最適だ。
■USB Type-C・A両対応メモリ「UFD-5TC16GW（16GB）」
■USB Type-C・A両対応メモリ「UFD-5TC16GW（16GB）」
