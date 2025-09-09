LUNA SEA¡¦¿¿Ìð¡¡ÁÔÀä¤¬¤óÆ®ÉÂ¤òÈ¯É½¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎºÊ¤Ï¡È¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹¿·¤Ê¤·¡É¸¥¿È¡ÖÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡×¥á¥ó¥Ð¡¼ºÆµ¯ÀÀ¤¦
¡¡9·î8Æü¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ð¥ó¥ÉLUNA SEA¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¼¤Ç¤¢¤ë¿¿Ìð¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¡ÈÇ¾¼ðáç¡É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÌÌ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤â¿¿Ìð¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò·ÇºÜ¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï8·î24Æü¤ËInstagram¤Ç¡Ô¼ªÀÐ¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÎ©¤Ä»ö¤âÊâ¤¯»ö¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡Õ¤È¾ó¤ò¤Ä¤¤¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÇò¡£¿´ÇÛ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Ç¾¼ðáçÈ¯³Ð¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï2020Ç¯¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Ä¥¢¡¼¤â¡Ô7²ó¤Î¼ê½Ñ¤È¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡¢Êü¼ÍÀþÎÅË¡¤òÊ»ÍÑ¤·¤Æ¥é¥¤¥ô¤òÂ³¹Ô¡Õ¤·¤Æ¤¤¿¤È¹ðÇò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Þ¤¤¤¬¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤«¤é¡ÔÇ¾¿À·Ð³°²Ê¤ÇMRI¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢±¦Â¦Æ¬Éô¤Ë¼ðáç¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢Ç¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¡Õ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ËÎ×¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡LUNA SEA¤Ï¸½ºß¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤È¤Î¥³¥é¥ÜCM¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢11·î8Æü¤È9Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëLUNA SEA¼çºÅ¤Î¥Õ¥§¥¹¡ØLUNATIC FEST. 2025¡Ù¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÂ¾õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï±éÁÕ¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Âå±é¤È¤·¤ÆSIAM SHADE¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë½ß»Î¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö½ß»Î¤µ¤ó¤Ï¸µ¡¹¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î¥í¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ä¾Äï»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¡ÔËÍ¼«¿È¤¬1ÈÖ¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Õ¡ÔËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢LUNA SEA¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬1ÈÖÇ¼ÆÀ¤Î¹Ô¤¯¥Ù¥¹¥È¤Ê·ëÏÀ¡Õ¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÌÌ¤Ï¤³¤ÎÉÛ¿Ø¤Ç¾è¤êÀÚ¤ê¡¢²óÉü¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤ÏÏ¢Ì¾¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡ÔËÍ¤¿¤Á4¿Í¤Ï²¿¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡¢¿¿Ìð¤Ë¤Ï²¿¤â¿´ÇÛ¤»¤º¡¢¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Õ¤È¥É¥é¥Þ¡¼¤òµ¤¸¯¤¤¡¢¡ÔËÍ¤¿¤Á¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¿¿Ìð¤Îµ¢¤ê¤ò¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤Èµ§Ç°¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎSUGIZO¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤ò9Æü¤Ë¹¹¿·¡£¡ÔÈà¤¬¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤Æ5Ç¯¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¡¢¸øÉ½¤»¤º¤ËÌ©¤«¤ËÉÂµ¤¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÌ©¤«¤ÊÆ®ÉÂÀ¸³è¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡Ô¤½¤Î´Áµ¤¡Ê¤ª¤È¤³¤®¡Ë¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¿ë¤Ë±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¡Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ôº£¤Þ¤Ç¤ÏËÜ¿Í¤Î²ÈÂ²¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¤´¤¯¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤±¤ÇÈà¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤É¤¦¤«¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤ò¿¿Ìð¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¸µ¥â¡¼Ì¼¡£¤ÎÀÐ¹õºÌ¤µ¤ó¤ÎInstagram¤Ï8·î21Æü¤«¤é¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬¤á¤Þ¤¤¤òÁÊ¤¨¤¿¤Î¤¬8·î24Æü¤Ç¤¹¤«¤é¡¢É×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡¸½ºß¡¢X¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¿¿Ìð¤ÎÉü³è¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô»Å»öÃæ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¸«¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¿´Â¡»ß¤Þ¤ê¤«¤±¤¿¡£¿¿Ìð¤µ¤ó¡¢¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤¬Áá¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¡Ô¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡¢¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤ë¡£¤Þ¤À¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ç¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡Ä¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡Õ
¡Ô2020¤Ï2·î¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤·¤Æ¤â2021°Ê¹ß¤ÎLUNA SEA¥é¥¤¥Ö¤Æ92ËÜ¤À¤è¡Ä¡©¿¿Ìð¤µ¤ó¸øÉ½¤µ¤ì¤¿ÉÂ¾õ¤È·Ð°Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¸À¸ì¤ËÀä¤¹¤ë¡Õ
¡¡¿¿Ìð¤Ï9·î27Æü¡¢28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè78²ó¿ÁÌî¤¿¤Ð¤³º×¤ËÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ô¿ÁÌîº×Óò¤·¼ÒÃæ¤Î»³¼Ö¤Î¤È¤³¤í¤Ç¼Ö°Ø»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¥Ê¥Õ¥§¥¹¤â¡¢±éÁÕ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬²ñ¾ì¤Ë¤ÏË¬¤ì¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SUGIZO¤ÏInstagram¤ÎºÇ¸å¤Ë¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ô¿¿Ìð¤ÏÉ¬¤ºµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£LUNA SEA¤ÏÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡Õ
¡¡¿¿ÌðËÜ¿Í¤È²ÈÂ²¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃ¯¤â¤¬¡¢¹ë²÷¤ËÃ¡¤¤Þ¤¯¤ë¤¢¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ëÆü¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£