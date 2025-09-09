メ～テレ（名古屋テレビ）

猛暑が続く今年、蚊の活動は、暑さが和らぎ始めるこれからが要注意です。

9日の東海地方は朝から晴れて気温が上がり、愛知県と三重県には熱中症警戒アラートが発表されています。

午後3時までの名古屋の最高気温は、36.5℃。

名古屋をはじめ岐阜県の多治見や、三重県の伊賀市上野などで猛暑日となりました。

暑さの厳しい日が続いていますが、10日以降はこの猛烈な暑さは少し和らぐ見込みです。

今年の夏は暑い日が続き、お出かけを控えることも多かったのでは。

活動を控えていたのは、人間だけではないようです。

Q.虫刺されはこの夏あった？

「なかったです。最近夜が涼しくなって、やっと(蚊を)見たかなという感じ。電気を使う蚊取り線香のようなものを使っていたが、今年は一回も出していない」(街の人)

「(蚊に)刺されたというのが一度くらいしかないので、蚊もこの暑さであんまり出てこなかったような感じ」(街の人)

今年の蚊の数は？

今年は蚊の数が少ないのでしょうか――

名古屋市で蚊の研究をしている天野賢さん。

天野さんは5月から週に1回、名古屋市内の公園で蚊を捕獲し調査しています。

Q.今年の蚊はどうですか

蚊は約20度で活動を開始し、25度から30度になると活発になり30度を超えると活動が鈍ります。

猛暑が続いていたこれまでは活動が鈍かったものの、少しずつ暑さがおさまってくるこの時期は、特に注意が必要です。

「酷暑の影響で蚊の活動が低下しているのが8月に特にみられるので、やはり酷暑の場合は秋くらいにピークがあるというのは今後もみられる」(天野課長補佐)

10月は蚊に刺されないよう注意

これからの時期に蚊に刺されると、来年の蚊の数に影響してしまう可能性が――

「吸血って、卵を産むためだけに吸血しているんですけどメスが。外気温とか日照時間によって母体が影響を受けて、『越冬卵つくらないと』となるみたいです」(天野課長補佐)

越冬卵は秋に産んだ卵が冬を越し、翌年にふ化する卵のことです。

「吸血を10月にされたら越冬卵が産まれてしまうので、特に10月は気を付けてくれればと思います」(天野課長補佐)

今からできる対策は――

「蚊が隠れやすいので、お庭とか草がいっぱい生えていたら刈っていただく。蚊が住みにくくなる。水たまりをつくらないということも大事。とくに植木鉢の皿を屋外で絶対に使わない」(天野課長補佐)

蚊にさされないためにも――

「個人防御としては虫よけですね。1回塗ったら終わりではないので、汗で流れてしまう。塗り残しがあると、そこに蚊がくると言われているので、きちっと使っていただくといいと思う」(天野課長補佐)

市内のホームセンターでは…

カインズ名古屋堀田店では、虫よけ対策の関連商品の8月末の売り上げが、前の年の同じ時期と比べて1.2～1.3倍に上がっているといいます。

「今年は『はだまも』と言われる虫よけスプレーが人気。小さな子どもにも使える、肌に優しいものとなっている。それが大きな人気の要因のひとつ。虫よけスプレーは前年と比較して1.7倍から2倍ぐらいの売り上げ」(カインズ名古屋堀田店 小林哲也さん)

また、蚊取り線香も8月後半になってから同じように売れ始めているといいます。

今年は9月に殺虫用品の購入者が増える

本来ならシーズン真っただ中の7月後半から8月前半にかけて対策グッズのニーズも増えるといいますが、今年はその時期に売れず、いまの時期に購入者が増えているといいます。

「ひとつは気温が落ち着いて、蚊の発生が多くなっているのが要因かと。現状は9月の末までを予定しているが、蚊の発生も減らないということであれば、引き続き、もしくは別の場所で殺虫用品の販売を継続する予定」(小林さん)