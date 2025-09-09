2025年9月タレントのギャル曽根が自身のYouTubeチャンネルを更新。ビッグマック風タコスのレシピを紹介した。

参考：【写真】「マジで美味しそう」ギャル曽根が紹介したビッグマック風タコスレシピ

ビッグマック風タコスは海外で流行したアレンジレシピで、見た目はトルティーヤを使ったしっかりとしたタコスなのだが、ビッグマックの味を見事に再現できると話題の料理だ。

まずは玉ねぎ2分の1個をみじん切りにし、水にさらす。レタスを千切りにし、トマト2個を輪切りに。次はトルティーヤの上に丸めたひき肉を乗せ、皮の上で伸ばし塩胡椒で味付けをする。そしてひき肉の面を下にしてフライパンで熱していく。

次はソース作り。先ほどの玉ねぎに、マヨネーズ大さじ3、ケチャップ大さじ3、ガーリクパウダーとウスターソースを少々入れて混ぜる。

ギャル曽根は「めちゃくちゃ簡単」と言いながら、ラストスパートに差し掛かる。焼いたトルティーヤとひき肉の上にチーズ、レタス、トマト、ソースをかけ完成だ。出来立てを食べたところ「ビッグマック」「まじめっちゃ美味しい」とギャル曽根は再現度に驚いた様子を見せた。

今回の動画に視聴者からは「ソース最高」「マジで美味しそう」「参考になります」といった声が寄せられている。

（文＝向原康太）