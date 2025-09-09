話題の新店6軒をまとめて紹介！ 人気とんかつ店の関東2号店から「パンとエスプレッソと」が手掛けるジェラート店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました！ まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. とんかつわか葉 表参道ヒルズ店（東京・表参道）

福岡県の「とんかつわか葉」といえば、行列が絶えないことで有名な人気店。福岡天神本店は3年連続で「食べログ とんかつ 百名店」に選出されています。

そんな人気とんかつ店が関東1号店の東京・浜松町店に続いて、2025年8月、表参道ヒルズ本館3階に関東2号店をオープンしました。

とんかつわか葉 出典：ぴーたんたんさん

2. ジェラートとエスプレッソと（東京・明治神宮前）

＜店舗情報＞◆とんかつわか葉住所 : 東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 3FTEL : 03-6447-4333

2025年8月、明治神宮前駅から徒歩3分ほどの場所に、表参道の人気ベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」が手掛ける初のジェラート専門店「ジェラートとエスプレッソと」が誕生しました。

ジェラートとエスプレッソと 写真：お店から

3. lib（東京・門前仲町）

＜店舗情報＞◆ジェラートとエスプレッソと住所 : 東京都渋谷区神宮前6-28-5 宮崎ビル 1FTEL : 03-6427-4577

2025年8月、門前仲町駅から徒歩2分ほどという好立地に、日本とイタリアの要素を織り交ぜた創作ビストロ「lib」がオープンしました。

lib 写真：お店から

4. Five bird（神奈川・武蔵小杉）

＜店舗情報＞◆lib住所 : 東京都江東区富岡1-14-19 向殿ビル 1FTEL : 050-5456-7886

2025年6月、武蔵小杉駅北口から徒歩約5分、新丸子駅から徒歩約3分のところに、“五感で楽しむ新焼鳥”をテーマにした焼鳥店「Five bird」がオープンしました。

Five bird 写真：お店から

5. Terra（東京・水天宮前）

＜店舗情報＞◆Five bird住所 : 神奈川県川崎市中原区新丸子東2-897-11 ラポール新丸子 103TEL : 050-5456-5361

2025年7月、水天宮前駅から徒歩約3分のところにイタリアンレストラン「Terra」がオープンしました。

Terra 出典：kuni_logさん

6. バーカロ ルーポ（東京・梅ケ丘）

＜店舗情報＞◆Terra住所 : 東京都中央区日本橋蛎殻町1-28-10TEL : 080-8500-9169

2025年8月、梅ケ丘駅から徒歩1分という好立地に、気軽に立ち寄れるカジュアルイタリアン「バーカロ ルーポ」がオープンしました。「食べログ イタリアン TOKYO 百名店」に選出されている白金台の人気モダンイタリアン「RAMA 白金」の2号店となります。

バーカロ ルーポ 出典：どくだみちゃんさん

＜店舗情報＞◆バーカロ ルーポ住所 : 東京都世田谷区梅丘1-25-2TEL : 03-6413-1160

