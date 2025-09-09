鳴き声も聴ける！ 2026年は写真絵本『あいたいな シマエナガ』発のカレンダーはいかが？
まるっこいおまんじゅうみたいなフォルムと愛らしさで人気の「シマエナガ」のカレンダーがやってきた！ シマエナガの生態を学ぶことができ、鳴き声も楽しめるスペシャルなカレンダーで2026年を迎えよう。
☆可愛らしいシマエナガを楽しめるカレンダーをチェック！（写真5点）＞＞＞
シマエナガの伝道師として活躍する北海道在住の写真家・山本光一の美しい写真による『あいたいなシマエナガカレンダー2026』が、2025年9月11日にリリースされる。
本アイテムは写真絵本『あいたいな シマエナガ』発のカレンダーで、かわいいだけじゃない、季節ごとのシマエナガの貴重な姿や美しい自然風景も味わうことができ、その生態を美しい写真から学ぶことができる。
壁掛け式で、カレンダー部分はメモが記入しやすいデザインで実用性も◎。
さらに中面の二次元コードから、「ジュリジュリ」という貴重な鳴き声を聴くことも！
季節によって様変わりするシマエナガの写真を通して、その魅力に触れてみてはいかがだろう。
☆可愛らしいシマエナガを楽しめるカレンダーをチェック！（写真5点）＞＞＞
シマエナガの伝道師として活躍する北海道在住の写真家・山本光一の美しい写真による『あいたいなシマエナガカレンダー2026』が、2025年9月11日にリリースされる。
本アイテムは写真絵本『あいたいな シマエナガ』発のカレンダーで、かわいいだけじゃない、季節ごとのシマエナガの貴重な姿や美しい自然風景も味わうことができ、その生態を美しい写真から学ぶことができる。
壁掛け式で、カレンダー部分はメモが記入しやすいデザインで実用性も◎。
さらに中面の二次元コードから、「ジュリジュリ」という貴重な鳴き声を聴くことも！
季節によって様変わりするシマエナガの写真を通して、その魅力に触れてみてはいかがだろう。