YouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル / by Build's」の公開動画で、株式会社アクア取締役の松原氏が、買取専門店「おたからや」のフランチャイズ（FC）募集再開を取り上げ、加盟検討時の留意点を述べた。



松原氏は動画冒頭で、「『おたからや』は一時停止していたFCの募集を再開した」と言及し、その背景として「競合の『買取大吉』が伸長しているため、FC展開を強化しているのではないか」との見方を示した。直営中心の出店には限界があり、FCでの拡大に活路を見いだしている可能性に触れた。



企業文化に関しては、「『おたからや』は数字を重視する傾向が強い」と述べ、過去に他FCチェーンで営業開拓に携わっていた人材が移籍した“との噂”についても触れた。また、いわゆる「被害者の会」を名乗るウェブサイトの記述に言及し、過去のトラブルとFC再開の関係に注意を促した。ただし、個別の主張の事実関係は確認していないと前置きした。フランチャイズ本部として、セブン‐イレブンのような堅実な運営を実現できるかが今後の注目点だとした。



規模感については、「買取大吉が1,400店、『おたからや』が1,500店」との認識を示し、買取FC業界は拮抗していると述べた。スタッフからの「どちらがよいか」という問いには、「現状の雰囲気では買取大吉」と回答し、自身なら「おたからやに加盟しない」との見解を表明。その理由として、本部の運営方針や直販との関係が加盟店の集客に影響し得る点を挙げた。



最後に松原氏は、「同じ轍を踏まないことを願う」とし、加盟検討にあたっては本部の運営姿勢や企業文化、過去のトラブルの有無を含めて、一次情報をもとに慎重に見極める重要性を強調した。視聴者にはコメントでの意見投稿を呼びかけ、今後の動向に注目する姿勢を示した。

