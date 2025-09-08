【9月9日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
2025年9月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!
9月9日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えする新作や、クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。
ローソン2025年9月の新商品スイーツまとめ
秋の訪れにぴったりな食べ応え抜群の商品をぜひチェックしてみてください!
「プレミアムロールケーキ とろける2層のカスタード」(248円)
価格 : 248円
エネルギー : 206kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソンでは268円とのこと
ふんわり生地と、とろける2層仕立てのカスタードクリームを楽しめる贅沢なロールケーキが登場です。濃厚さとやさしい甘みのバランスが絶妙で、自分へのご褒美にもぴったりな一品になっています。
「泡ショコラ」(275円)
価格 : 275円
エネルギー : 162kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
ふんわり軽やかにリニューアルした「泡ショコラ」が登場です。口に入れるとふわっと溶けるような食感と、しっかり濃厚なチョコの味わいが広がる新感覚スイーツです。
「ふわもち生シフォン 生キャラメル」(279円)
価格 : 279円
エネルギー : 231kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
ふわふわ×もちもちのシフォン生地に、とろけるような生キャラメルクリームを合わせた新商品が登場です。やさしい甘さと香ばしいキャラメルの風味を楽しめる一品になっています。
「大きなツインシュー」(151円)
価格 : 151円
エネルギー : 334kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
カスタードとホイップ、2種類のクリームを一度に楽しめる大満足サイズのシュークリームが登場。シンプルながら食べ応えのある仕上がりが魅力です。
「徳島産業 すけーるプリン」(228円)
価格 : 228円
エネルギー : 176kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
透明なのにプリン味が楽しめる不思議なスイーツが登場。別添のカラメル風ソースをかければ、さらにプリンらしさが増すユニークな一品になっています。
まとめ
9月9日以降に購入できる新商品は、「プレミアムロールケーキ とろける2層のカスタード」や「泡ショコラ」、「すけーるプリン」など、個性豊かなスイーツが揃っています。気になる商品をぜひ店頭でチェックしてみてください!
※画像は公式ホームページより引用
まるいさん まるいさん 武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等 この著者の記事一覧はこちら
