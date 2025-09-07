NHK中継が捉えた大谷の表情が話題

【MLB】オリオールズ 4ー3 ドジャース（日本時間7日・ボルティモア）

あと一歩だった。ドジャース・山本由伸投手は6日（同7日）、敵地でのオリオールズ戦に先発。9回2死までノーヒットノーランを継続したが、最後に一発を浴びて達成を逃した。ドジャースナインも悔しさを浮かべるなか、敵ファンも同じ思いだったようだ。

初回から2回まで3者凡退。3回は先頭から2者連続四球で歩かせたものの、マヨを三振、ホリデイを二ゴロ併殺打に仕留めてピンチを脱した。以降は危なげないピッチングでゼロを並べ、8回まで毎回の奪三振ショーだった。9回も2人を打ち取り、対するはホリデイ。しかし、カウント2-1からのカットボールを右翼へのソロを許して山本は肩を落とした。

ドジャース史上19人目のノーヒットノーランは幻に終わり、場内からはため息が漏れた。試合を中継していたNHK-BSの中継では、被弾直後にベンチで見守っていた大谷翔平投手の様子を捉えた。大谷も困惑した様子を見せ、唇を噛み悔しそうな表情を見せていた。「大谷さんもベンチからいっぱい拍手」「由伸より大谷くんの方がちょっと悔しそうw」「大谷さんも悔しいよね」などとファンも注目していた。

山本の降板後、ドジャースはトライネンが大誤算。二塁打、死球、四球、押し出し四球で降板すると、代わったスコットがサヨナラ打を浴びた。（Full-Count編集部）