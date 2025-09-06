絶不調に陥っているメッツ・千賀滉大（32）の立場が危うくなってきた。

日本時間4日、複数の米メディアが報じたところによれば、メッツは千賀のマイナー降格を検討。契約上、本人の同意なしにはマイナーに降格できないため、今後は代理人を務めるジョエル・ウルフ氏と話し合って6日までに結論を出すという。

千賀は今季22試合に登板して7勝6敗、防御率3.02。6月13日のナショナルズ戦で右太もも裏を痛めて離脱するまでの13試合で7勝3敗、防御率1.47とエース級のパフォーマンスを発揮したが、7月に復帰してからはまるで別人。9試合で0勝3敗、防御率5.90と不振が続いている。

メッツは4日現在、首位フィリーズと5.5ゲーム差のナ・リーグ東地区2位。ワイルドカードでのポストシーズン進出を狙える位置に付けている。仮に今回、千賀がマイナー落ちを拒否して引き続きメジャーでプレーしても、ポストシーズンのロースターから外れる可能性はある。ベンチで応援することになれば、このオフにも事実上の戦力外を通告されかねない。

千賀の契約には全球団へのトレード拒否条項が盛り込まれているものの、期限は今季終了まで。27年までの残り2シーズンは特定の10球団を除いて本人の意思にかかわらず、放出できるようになるのだ。

千賀の来年以降の年俸は合計約42億円。メッツのマイナーには左右とも先発投手の有望株が豊富なだけに、来年の1月で33歳になる千賀が若手にはじき出される可能性はある。一時はゴーストフォークでメジャーを席巻したベテラン右腕の引き取り手はあるか。

