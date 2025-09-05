安心設置！チャイルドロック構造で、小さなお子さまが簡単に開けれないケーブルボックス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、テレビ裏やデスク周りで散らかりがちなケーブルや電源タップを、ひとつにまとめて収納できるケーブルボックス「200-CB091W」を発売した。
■ごちゃつくケーブルを一瞬でスッキリ
テレビ裏やデスク周りで散らかりがちなケーブルや電源タップを、ひとつにまとめて収納できる。乱雑な配線を隠すことで空間が整い、インテリア性もアップ。来客時にも安心して見せられる、清潔感あふれる環境を実現する。
■安全設計のチャイルドロック付きフタ
フタにはチャイルドロックを採用し、小さなお子様が簡単に開けられない安心設計。誤って触れることによる事故やいたずらを防止する。大人はスムーズに開閉できるため、使いやすさと安全性を両立させた機能性が魅力だ。
■Nintendo Switchも収納可能な大容量
高さのある収納スペースを確保しているため、電源タップや充電器だけでなくNintendo Switch本体も収納できる。リビングや子供部屋でもすっきり整理でき、ゲーム周りの配線をスマートに隠すことができる。※Switch2は非対応。
■配線しやすく熱もこもらない設計
左右に配線口を設けているので、必要なケーブルを自在に引き出せる。さらに底板のスリット構造により通気性を確保。熱がこもりにくく、安全に使用できる点もポイント。電源周りを快適かつ安心して整えられる。
■到着後すぐに使える完成品
ABS樹脂製の軽量ボディは電気を通しにくく安心。しかも完成品でお届けするため、組み立て不要ですぐに使える。忙しい方でも手間なく導入可能で、届いたその日からスッキリした環境を手に入れられる。
■ひとつにまとめて収納できるケーブルボックス「200-CB091W」
