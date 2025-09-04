30Âå¼çÉØ¡ÖÀäË¾Åª¤Ê±øÉô²°¤¬ÊÒÉÕ¤¤¤¿¡×»×¹Í¤ÎÊÑ²½¡£¼Î¤Æ³è¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¿À¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¤È¤Ï
ÊÒÉÕ¤±¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¡È±øÉô²°¡É¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤ë¤µ¤ó¡Ê30Âå¡Ë¤Ï¡¢É×¡¦»Ò¤É¤â2¿Í¤Î4¿Í²ÈÂ²¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¼Î¤Æ³è¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·µï¤Ø¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤òµ¡¤Ë°ìÇ°È¯µ¯¤·ÊÒÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢»×¹Í¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤â¤ë¤µ¤ó¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤â¤Î¤ò¼êÊü¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
·ë¶É¡Ö¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤È»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿
»ä¤Ï30Ç¯´Ö¡¢ÊÒÉÕ¤±¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Þ¤Þ²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡ÛÊÒÉÕ¤«¤Ê¤¤Éô²°¤ËÂçÎÌ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î
±øÉô²°¤Î½»¿Í¤À¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢ÊÒÉÕ¤±¤Î¤È¤¤ËºÇ½é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ²È¤¸¤å¤¦¤òÊâ¤¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Þ¤À¤è¤¤Êý¤Ç¡¢Åö¤Æ¤º¤Ã¤Ý¤¦¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£
º£¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔÍÑÉÊ¤äÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢²È¤¬ÊÒÉÕ¤¯Æü¤Ê¤ó¤ÆÍè¤Ê¤¤¡£±øÉô²°¤Î½»¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ì¥¤¤ËÀ°Íý¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤Î¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¶õ´Ö¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢ÊÒÉÕ¤¤¤¿¾õÂÖ¤â¥¡¼¥×¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÒÉÕ¤±¾å¼ê¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤Ç³ÐÀÃ
¡Ö¤â¤Î¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤½¤¦Æ¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«»È¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¤Þ¤¿Çã¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¼Î¤Æ¤¿¤È¤¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ã¤Æ¡©¡×¤È°Õ¸«¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤â¤Î¤òÃµ¤¹»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤
¡¦ÉÔÍÑÉÊ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¾ì½ê¤Î¡È²ÈÄÂ¡É¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤
¡¦ºß¸Ë¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤º¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤
¡¦¤ï¤¶¤ï¤¶ÊÒÉÕ¤±¤Î»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤
¡¦»¶¤é¤«¤Ã¤¿Éô²°¤ò¸«¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤«¤é¡Ö¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Éô²°¤¬¤¹¤Ã¤¤êÊÒÉÕ¤¤¤¿¤é¥à¥ÀÇã¤¤¤â·ã¸º¤·¡¢¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¤â¤Î¤ò¼º¤¦¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï·±Îý¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦ÊÒÉÕ¤±ÊýË¡¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯
ÊÒÉÕ¤±¤Î½é¤á¤Î°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡Ö¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï·±Îý¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢1¤Ä¼êÊü¤»¤¿¤é¼«Ê¬¤ËÇï¼ê¡¢2¤Ä¼êÊü¤»¤¿¤é¤Þ¤¿Çï¼ê¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¼«Ê¬¤òË«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥ß¥ó¥¹¥²¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦¡¢·î½é¤á¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢1ÆüÌÜ¤Ï1¸Ä¡¢2ÆüÌÜ¤Ï2¸Ä¡Ä¤ÈÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·îËö¤Ë¤Ï30¸Ä°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò¼êÊü¤¹¤È¤¤¤¦ÊÒÉÕ¤±¤â¥È¥é¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ä¤ÏÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¡¦¹ç¤ï¤Ê¤¤ÊÒÉÕ¤±ÊýË¡¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¼ý³Ï¤À¤Ã¤¿¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Î¤Æ³è¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤È³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤¦¤ì¤·¤¤ÊÑ²½¤Ç¤·¤¿¡£
¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡ª¤â¤¦¥à¥ÀÇã¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª
ÊÒÉÕ¤±¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¡¢»ä¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤â¤¦¥à¥À¤Ê¤â¤Î¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤â¤Î¤ò¸º¤é¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ëº£¤Î¤ï¤¬²È¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡ÖÂåÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö¼êÊü¤¹¤È¤¤¬Íè¤¿¤é·é¤¯¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Éô²°¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡ÖÊÒÉÕ¤±¤Ê¤µ¤¤¡ª¡¡¼Î¤Æ¤Á¤ã¤¦¤è¡ª¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ö¥ª¥â¥Á¥ã¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤ªÊÒÉÕ¤±¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¡¢¼«¼çÅª¤ËÊÒÉÕ¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦À¼¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Î¤Æ³è¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»×¹Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤â¤è¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡Ö³Ú¤·¤¯¼Î¤Æ¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤¤êÊë¤é¤¹¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿´ÃÏ¤è¤¤Êë¤é¤·¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£