『美男高校地球防衛部ハイカラ！』第拾話 小石川に乗せられて下剋上に乗り出す猫魔
2025年7月7日（月）よりTOKYO MXほかで放送中の『美男高校地球防衛部ハイカラ！』第拾話のあらすじと先行カットが公開された。
2015年1月に第1期が放送され、話題をさらった『美男高校地球防衛部LOVE！』。続編となる『美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！』や『美男高校地球防衛部HAPPY KISS！』に続き、2025年1月には10周年記念作品として劇場版『美男高校地球防衛部ETERNAL LOVE！』を公開。ファン待望の新シリーズ『美男高校地球防衛部ハイカラ！』がついに始動する。
9月8日（月）より放送となる第拾話「王様ゲームで ハイカラだぜ」のあらすじと先行場面カットが公開。幼き日より百目鬼に忠誠を誓う乳頭左門と猫魔祐。しかし猫魔には実家が華族とは名ばかりの貧乏男爵家というコンプレックスがあった。そして、その心の隙間に小石川が忍び寄る。小石川の甘言に乗せられついに下剋上に乗り出す猫魔の前に乳頭が立ちはだかり……！？ 征服部を中心に、3人の心の絆が描かれる注目のエピソードだ。
また、「美男高校地球防衛部ハイカラ！O.S.T」の発売を記念し、ハイカラ浪漫団5名が登壇するリリースイベントの開催が決定。この機会にぜひお楽しみを。
＜第拾話「王様ゲームで ハイカラだぜ」あらすじ＞
幼き日より百目鬼に忠誠を誓う乳頭左門と猫魔祐。しかし猫魔には実家が華族とは名ばかりの貧乏男爵家というコンプレックスがあり、上昇志向をこじらせていた。その心の隙間に小石川が忍び寄る。防衛部だけでなく、生徒會にもちょっかいをかける小石川の真意とは？ そして、小石川の甘言に乗せられついに下剋上に乗り出す猫魔の前に立ちはだかるのは、彼が脳筋と侮っていた乳頭。今、征服部の絆が試される！
そして、「美男高校地球防衛部ハイカラ！O.S.T」の発売を記念し、リリースイベントの開催が決定した。対象商品を期間中ご予約（全額内金）・購入した方の中から抽選でリリースイベントにご招待。この機会にぜひご応募してみては。
（C）馬谷くらり／黒玉寮
