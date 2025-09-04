現在放送中のＴＢＳ系日曜劇場「１９番目のカルテ」に出演している俳優の清水尋也（ひろや）容疑者（２６）が３日、麻薬取締法違反の疑いで警視庁薬物銃器対策課に逮捕された。若手注目株としてさまざまな作品に出演。そんなブレークが期待された同容疑者の素性、そして２人の人気俳優への猯∪擇雖瓩浮かび上がった。

清水容疑者は３日午前４時３０分ごろ、東京・杉並区の自宅に踏み込んだ警視庁の家宅捜索を受け、同居する２０代女とともに逮捕された。自宅で見つかったのは大麻のような植物片、吸引用の巻き紙など。逮捕容疑は７月、自宅で大麻を含む植物片を所持した疑い。容疑を認めている。

警視庁は今年１月、清水容疑者の大麻への関与情報を入手し、内偵捜査を続けていた。常習的に使用していたとみられている。

本人は逮捕直前の２日午後８時ごろ、約３０万のフォロワーを抱えるインスタグラムのストーリーズを更新し、７日放送で最終回を迎える「１９番目――」を告知。警視庁の家宅捜索を受けたのはそれから約８時間後だった。

清水容疑者は２０１２年の映画「震動」でデビュー。映画「東京リベンジャーズ」シリーズなどに出演してきた。身長１８６センチでスラリとしたスタイルの持ち主だ。兄の清水尚弥（３０）も俳優として活動している。最近は俳優の松本潤（４２）が主演する「１９番目――」で、主要キャストの一人として内科専攻医役を好演中だった。本人に近い関係者の話。

「芸能界での交流は少なく、清水さんもそれを自虐的に話していました。『親友』と呼べるタレントは数えるほど」

フジテレビ系「高校入試」（１２年）、映画「ソロモンの偽証」（１５年）で共演した年の近い俳優２人が親友だ。

また、松本と、日米で活躍する俳優の浅野忠信（５１）を敬愛していた。松本とは２２年のテレビ朝日系「となりのチカラ」でも共演していた。

「清水君は松潤の嵐、俳優としての活躍をテレビで食い入るように見ていて、『となり――』の撮影現場で顔を合わせて爛俵枋キ瓩靴討い泙靴拭松潤は清水君に光るものを感じたそうで、折に触れてアドバイス。『ヒロヤ君』『松本さん』と呼び合う仲になり、『１９番目――』で再び共演したんです」（ドラマ関係者）

浅野とは、１８年のネットフリックスの米国ヤクザ映画「アウトサイダー」で共演した。

「清水君が米国映画に本格的に出演するのはこれが初でした。英語のセリフが飛び交う撮影現場で刺激を受け、英語の重要性を痛感。浅野さんに英語の習得をすすめられたんです」（映画関係者）

清水容疑者は１９年９〜１２月、米国に語学留学しているが、背景には浅野の言葉があったわけだ。他方で、一部報道によると同容疑者は警察の調べに対し「大麻を初めて使ったのは米国の留学先」と話しているという。事実ならば、役者修行のために向かった先で違法なことを覚えて帰って来たのだから本末転倒。敬愛する２人の人気俳優を裏切ってしまったことになる。

７日放送で最終回の「１９番目――」では出演シーンがカットされる予定。２９日放送開始のＮＨＫ朝ドラ「ばけばけ」への出演は未発表だったが、ＮＨＫは逮捕を受けて出演取り止めを発表した。

違法薬物で逮捕される芸能人は後を絶たない。