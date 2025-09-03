物価高が続き、光熱費や食費の節約といった日々の家計管理に追われている方も多いのではないでしょうか。「毎日やっている掃除や片付けを、ちょっと意識を変えるだけで金運が上向く」と語るのは、借金1500万円を完済し、YouTubeで28万人のフォロワーを持つ“金運師”たかみーさん。たかみーさんのメソッドでは、お金に追われる生活から、お金に好かれる体質へと転換するためのノウハウを紹介。そこで今回は、明日からすぐに実践できる、金運お掃除・片付け術を教えてもらいました。

※ この記事は『金運100』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成のうえ作成しております

朝いちばんの「換気」で金運アップ！

自宅でだれでも簡単にできる金運アップアクションは、ずばり「窓をあける」ことです。

風水では、室内の空気がよどむと邪気がたまり、運気の停滞を招くと考えられています。定期的な換気によって古い気を外に出し、新しい気を取り入れることで、家のなかにいい運気がめぐり始めます。

とくに朝いちばんの換気は効果的です。窓をあけることで、1日の始まりならではの新鮮なエネルギーを家に取り込むことができるのです。

また、日光には強い浄化の力があり、室内に光を差し込ませることで邪気をはらい、空間を清めてくれます。だからこそ、毎朝、窓をあけて日光を取り入れるだけで、簡単に部屋を浄化できるのです。

●窓をあける時間は「朝の5時から7時」

窓をあける際には、以下の点に注意するとより効果的。まず、時間帯は、朝の5時から7時がおすすめです。太陽の力が強いこの時間帯に窓をあけると、とくに強いエネルギーを取り込むことができます。

そして、窓をあけた際は換気も忘れずに。定期的な換気によって、常に新鮮な気が室内にめぐれば、いい運気も流れ始めます。

また、窓周りの整理整頓も日頃から意識しましょう。窓はいい気を呼び込むためには欠かせない「入り口」です。だからこそ、窓の周りを清潔に保つことで、いい気の流れを妨げないことが肝心なのです。

ちなみに、外からの騒音やホコリが気になる場合は注意が必要です。無理に窓をあけっぱなしにすると、ネガティブな音やホコリで部屋のエネルギーもよどんでしまいます。その場合、窓はあけっぱなしにせず、換気程度でとどめておきましょう。

「天井」や「壁」は意外な盲点

トイレは、家のなかで厄を落とす場所だと考えられています。そのため、汚れや邪気がたまりやすいので、定期的な掃除で厄をはらい、気を整えることで、金運が向上します。

ただ、トイレは意外と汚れが残りやすいもの。「私は普段からトイレはきれいに掃除をしている！」という人でも、盲点となるのが「天井」や「壁」です。

トイレの壁や天井には、見えない汚れやホコリがたまりやすいので、気づかぬうちに汚れているもの。日頃から、ぞうきんや除菌シートで汚れやホコリをふき取り、清潔に保つことで、金運がアップします。

●運気がダウンする「トイレのNG習慣」2つ

掃除後の注意事項は、トイレのフタをあけっぱなしにしないこと。

トイレのフタは、あけっぱなしにすると金運が下がると言われています。その理由は、フタをしないことで、便器に落とした厄がトイレの室内に流れ出てしまうためです。厄を呼び込まないためにも、しっかり便座のフタは閉じておきましょう。

そのほか、トイレで注意したいのが、トイレの前に鏡を置かないことです。鏡には、邪気を吸収して増幅させる作用があります。

厄落としの場であるトイレが鏡に映った状態は、トイレから出てくる邪気を増幅し、運気ダウンをもたらします。さらに、トイレの前に鏡があると自分が用をたしている姿が鏡に映ることになり、健康運にも悪い影響を与えます。

もしも、身だしなみチェックのために鏡を置く場合は、鏡にトイレや用をたしている自分が映らない場所に置くこと。ぜひ、家のトイレを整えてみてください。

水回りの床の清潔さは、家全体の金運に直結する

私たちの足元を支えてくれる床は、じつは家全体のエネルギーの流れに深く関わっています。そのため、床の状態は、家に流れる運気に大きな影響を与えます。

床がきれいで整っていると、金運がスムーズに流れやすくなります。とくに洗面所や玄関など、水回りの床の清潔さは、家全体の金運に直結します。

また、床を定期的に磨くのも金運アップには欠かせません。洗面所の床は水アカがつきやすいため、マットを敷くなど汚れを防ぐ工夫が必要です。

家の照明を明るくすると、床のゴミや汚れが目立ちやすくなるので、掃除をしようという意識が働きやすくなります。より一層、床の美しさを保つことができるでしょう。

清潔さに加えて、床にはできるだけものを置かないことが重要です。床が散らかっていると家全体によい運気をめぐらせるエネルギーの通り道をふさぐことになります。せっかくいい運気が近寄ってきても「この家は入らないほうがいいのかな」「ふさがっているから入らないでおこう」とがっかりして、逃げてしまいます。

また、仮にいい運気が家のなかに入ってきても、「この家は居心地が悪い」と感じて、すぐに出ていってしまうのです。だからこそ、玄関や廊下など家の中心を通る場所にはものを置かないこと。

空間を広く保つことで、エネルギーの流れを妨げないように心がけてください。

衣類や下着が古いと金運も逃げる？

不要になった衣服の処分について、とくに忘れないでほしいのが「古びた下着を処分すること」です。

下着は直接肌に触れるアイテムなので、どんな下着をつけるかで、流れ込む運気は変わってきます。新しく清潔な下着は、ポジティブな運気を引き寄せ、心地よい気持ちを保つ手助けをしてくれます。

しかし、古くなったり破れたり、ほつれや汚れが目立つ下着は、ネガティブな運気を蓄積しやすく、運気に悪影響を及ぼします。

こちらも着なくなった衣服と同様に、定期的にチェックし、古くなったものや破れたものは早めに処分するように意識しましょう。

「もったいない」と思うかもしれませんが、新しい下着に取り替えることで、清潔な運気が体に流れ込み、金運を引き寄せやすくなります。また、下着を整理整頓することで、スペースが生まれ、新しい運も舞い込むのです。

そして、これは下着のみならず、衣服全体に言えることですが、傷んだもの以外にも処分したほうがいいのが、「1度も使っていない＆使う予定のないもの」。

きれいな状態のものは捨てるのがもったいないと思うかもしれませんが、これからも使う予定がないものをもっていると、邪気をため込み、運気が下がります。思いきって捨ててしまうか、必要とする人へ渡したり、フリマで売ってしまった方がいいでしょう。

●イヤな思い出と結びつくアイテムも早めに処分

また、イヤな思い出と結びつくアイテムも早めに処分するのが吉。イヤなことを思い出すたびに、あなたの波動が下がってしまいます。

思い出の品ではあるので、ためらうこともあるかもしれませんが、運気をダウンさせないために思いきって処分しましょう。

室内干しで気をつけたい“ある場所”

カーテンレールは、風水では重要な役割を果たす場所です。レールがある窓辺は光や風を部屋に取り込み、気の流れをよくするため大切なスポットとされています。

しかし、カーテンレールに洗濯物を干してしまうと、この自然のエネルギーが阻害されてしまいます。洗濯物が窓を覆ってしまうことで、新鮮な空気や太陽の光が十分に部屋に入らなくなり、エネルギーの流れが滞る原因となるのです。

さらに、カーテンレールに干された洗濯物は、古いエネルギーやネガティブな気を吸収しやすくなる要因にもなります。長期間洗濯物を放置しておくと、その湿気などが悪い気を発し、金運だけでなく全体的な運気を低下させてしまうのです。

また、洗濯物を干すことで、浄化効果も減ってしまいます。窓から入る光や風には、悪い運気を浄化する効果がありますが、洗濯物をカーテンレールに干すことで、窓から入ってくる光や風がさえぎられ、ポジティブなエネルギーが停滞しやすくなってしまうのです。

専用のスペースを確保し、洗濯物ハンガーや室内干し専用のラックを使用することで、カーテンレールを汚れや湿気から守りながら、清潔なエネルギーを維持することができます。

梅雨時期や雨の日には、室内で干すことが増えますが、カーテンレールを利用しないよう意識しましょう。

ついつい行ってしまう習慣ではありますが、洗濯物を適切に管理し、カーテンレールを本来の用途に戻すことで、家全体にポジティブなエネルギーが行き渡り、金運もアップするはずです。