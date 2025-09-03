【パンどろぼう】「ほかほかポップアップストア」が全国の書店で開催！
大人気絵本「パンどろぼう」シリーズのグッズ販売のほか、パンどろぼうと一緒に写真が撮れるフォトスポットを設置した【ほかほかポップアップストア 2025】を全国の書店にて開催します
＞＞＞販売グッズやグリーティングカードをチェック！（写真6点）
『パンどろぼう』は、柴田ケイコによる絵本作品。2020年刊行の1作目『パンどろぼう』をはじめとした絵本シリーズで、シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞しており、アニメ化も決定している人気作。2025年4月16日にはシリーズ5周年を迎えた。
今回の「ほかほかポップアップストア 2025」では、パンどろぼうと一緒に写真が撮れたり、『パンどろぼう』のロゴを手にもって撮影できるフォトパネルが用意されている。
また、「ほかほかポップアップストア」限定商品のてぬぐいや、小皿、キャニスターなど先行商品をはじめ、おくすり手帳やトートバッグ、エコバッグ、ダイカットクッション、ミニタオルなどなど大量の新商品が販売される。
そしてこれらのグッズや、パンどろぼう関連書籍を税込で2000円以上購入するごとに、グリーティングカードが1枚もらえる。
2025年第1弾の開催は、9月10日（水）より北海道から長崎まで、全国14カ所の書店で開催される。お近くの店舗にぜひお出かけください！
＞＞＞販売グッズやグリーティングカードをチェック！（写真6点）
『パンどろぼう』は、柴田ケイコによる絵本作品。2020年刊行の1作目『パンどろぼう』をはじめとした絵本シリーズで、シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞しており、アニメ化も決定している人気作。2025年4月16日にはシリーズ5周年を迎えた。
また、「ほかほかポップアップストア」限定商品のてぬぐいや、小皿、キャニスターなど先行商品をはじめ、おくすり手帳やトートバッグ、エコバッグ、ダイカットクッション、ミニタオルなどなど大量の新商品が販売される。
そしてこれらのグッズや、パンどろぼう関連書籍を税込で2000円以上購入するごとに、グリーティングカードが1枚もらえる。
2025年第1弾の開催は、9月10日（水）より北海道から長崎まで、全国14カ所の書店で開催される。お近くの店舗にぜひお出かけください！