ドジャースの攻撃時に場内騒然

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間3日・ピッツバーグ）

ピッツバーグのPNCパークで2日（日本時間3日）に行われたパイレーツ-ドジャース戦で、場内のファンが大ブーイングを浴びせる場面があった。7回のドジャースの攻撃時、スミスの打席ではバットに当たりながら捕手のミットに入った1球がボール判定となり、三振にならず続行。その後適時打が生まれ、場内のファンからは大ブーイングが起こった。

ドジャースは3点ビハインドの7回、無死二、三塁からベッツの遊ゴロの間に1点を追加。その後、2死二塁となって迎えたスミスの打席だった。カウント0-2からのインハイへのボールにスミスはバットを止めたが、ボールはバットをかすめており、捕手のミットへ。本来ファウルチップで三振になるはずが、球審はボール判定。これにはドン・ケリー監督代行が飛び出して猛抗議した。

しかし結果は変わらず、ボール判定のままでプレーは続行。場内のファンからはブーイングが起こった。その後スミスは中前へ適時打を放ち、ファンからは更なる大ブーイングが発生した。（Full-Count編集部）