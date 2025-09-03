ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÖÈ½ÃÇ¥ß¥¹¡×¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÁöÎÝ¤ËNHK²òÀâ¶ì¸À¡Ä¶´»¦¤ÇÊ°»à¡ÖËÜÍè¤Ê¤é¥¹¥È¥Ã¥×¡×
»°Áö¤Ç»°ËÜ´Ö¤Ç¶´¤Þ¤ì¤ë
¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¦¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ç7»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë46¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢Âè4ÂÇÀÊ¤ÇÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬Ä¾¸å¤ËÁöÎÝ»à¡£NHK²òÀâ¤Îº£Ãæ¿µÆó¤µ¤ó¤«¤é¶ì¸À¤òÄè¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï7²óÌµ»à°ìÎÝ¤Çº¸Íã¤ØÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÍ·¥´¥í¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝ¤Ø¿ÊÎÝ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÅê¥´¥í¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¡¢»°ËÜ´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏÄÁ¤·¤¯¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¤¬¥¢¥¦¥È¤Ë¡£²òÀâ¤Îº£Ãæ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÍè¤Ê¤é¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥»¥«¥ó¥ÉÊý¸þ¤ËÅ¾¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë