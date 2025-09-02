LINEマンガ&AMGの声優オーディション開催　河西健吾、赤羽根健治とともに声優を目指そう

「LINEマンガ」とアミューズメントメディア総合学院のコラボ企画『第2回 LINEマンガ&AMGチーム対抗！声優発掘アフレコオーディション』の開催が発表された。

【画像】「LINEマンガ」とアミューズメントメディア総合学院コラボ声優オーディションの詳細

「マンガの未来を創る」という想いを掲げるLINE Digital Frontier株式会社は、同じくエンタメ業界のプロを育成する「AMG」と共に、クリエイターの機会創出を目的として、昨年に引き続き今年もコラボレーション企画を開催。『第2回 LINEマンガ&AMG チーム対抗！声優発掘アフレコオーディション』は、「LINEマンガ」のwebtoon作品を題材に、声優を目指すAMG在籍の学生限定で行われるオーディションとなる。学生は2人のリーダー声優どちらかのチームに所属。課題アフレコや早口言葉に挑戦し、動画をSNSで発信。その中から特に優れた動画作品を選出し、「グランプリ」「LINEマンガ賞」「特別賞」が決定される。本企画でリーダー声優を務めるのはAMG卒業生である、河西健吾と赤羽根健治。2025年9月27日（土）には、AMGへの入学を検討する方を対象に、河西と赤羽根の動画収録を見学できるイベントも開催。前線で活躍する人気声優の2人の演技を間近に学べる貴重な機会となっている。

■第2回 LINEマンガ&AMGチーム対抗！声優発掘アフレコオーディション 概要

リーダー声優河西健吾AMG2005年卒業所属：マウスプロモーション代表作：「鬼滅の刃」時透無一郎、「東京リベンジャーズ」河田ナホヤ、「怪獣8号」保科宗四郎ほか＜意気込みコメント＞今回このような企画にお声がけいただきありがとうございます。きっと面白いものになると思いますので精一杯頑張ります！

赤羽根健治AMG2008年卒業所属：青二プロダクション代表作：「宇崎ちゃんは遊びたい!」桜井真一、「世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する」ルーグ・トウアハーデ、「THE IDOLM@STER」プロデューサーほか＜意気込みコメント＞今回LINEマンガさんとAMGさんとの企画にお呼び頂きありがとうございます。呼ばれたからには声優としてしっかり頑張って、こちらの企画を盛り上げられたらと思います！よろしくお願いします。

オーディション課題作品『コードネーム：バッドロー』ストーリー：金正賢作画：Lim lina組織から裏切られた年老いたキラーが若返った！誰も自分に気付かないのなら…｢この俺が最強だ！｣一生を組織に捧げた伝説のキラー、バッドローは全財産を奪われ殺される悲惨な結末を迎える。しかし目覚めてみると年老いて病に蝕まれた体は数十年前の若かりし頃に戻った状態となっていた。彼は豊富な経験と若返った体を利用して組織に復讐することを誓うが…

参加方法1.「早口言葉動画」「アフレコ動画」「意気込み動画」の3点をTikTokに投稿2.アップした動画の内容とエンゲージ（いいねなどの視聴者の反応）を含めて審査が行われ、各賞の受賞者を決定

受賞者特典・グランプリ 30万円 広告動画出演権・LINEマンガ賞 10万円 広告動画出演権・特別賞 5万円

スケジュール9月中旬：エントリー開始10月中旬：早口動画投稿開始10月下旬：アフレコ動画/意気込み動画投稿開始12月上旬：結果発表

オーディション審査員審査員はLINEマンガ＆AMGが務める。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）