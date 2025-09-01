【「ポケモンコンシェルジュ」をテーマにした新グッズ】 9月4日～ 取り扱い開始予定（ポケモンセンターオンライン） 9月6日 発売予定 価格：385円～

Netflixで配信中のストップモーションアニメ「ポケモンコンシェルジュ」をテーマにした新しいグッズが、ポケモンセンターにて9月6日から発売される。価格は385円から。なお、ポケモンセンターオンラインでは、9月4日10時より取り扱い開始となる。

2023年12月に配信がスタートしたNetflixシリーズ「ポケモンコンシェルジュ」は、南の島のポケモンリゾートを舞台に、コンシェルジュのハルと相棒のコダックがポケモンのお客様をおもてなしする物語。9月4日から新エピソードが配信される。今回、「ポケモンコンシェルジュ」の世界観をより楽しめる様々なグッズが販売される。

主人公・ハルの部屋にあるオオタチの木彫りを再現したフィギュアをはじめ、トドグラーとデデンネがモチーフのペーパーウェイトや、アローラナッシーたちがデザインされたアロハシャツなど、作品内のシーンをイメージしたグッズがラインナップ。物語に登場するコダックをモデルにしたぬいぐるみは、腕を上下に動かしてポーズを取ることができる。ほかにも、劇中のカットを使用したポストカードやステッカーなども用意されている。

・ポージングぬいぐるみ コダック ポケモンコンシェルジュ/価格：4,950円（★）

・ヤドン＆ヌオーのウッド風小物トレー ポケモンコンシェルジュ/価格：4,950円

・オオタチの木彫り風フィギュア ポケモンコンシェルジュ/価格：4,400円

・アロハシャツ ダン ポケモンコンシェルジュ S/価格：4,950円

・アロハシャツ ダン ポケモンコンシェルジュ M/価格：4,950円

・アロハシャツ ダン ポケモンコンシェルジュ L/価格：4,950円

・脚付きグラス ポケモンコンシェルジュ/価格：2,640円

・トートバッグ ポケモンコンシェルジュ/価格：2,750円

・ネイティ＆ネイティオのブランケット ポケモンコンシェルジュ/価格：2,420円

・ポストカード6枚セット ポケモンコンシェルジュ 海辺/価格：880円

・ポストカード6枚セット ポケモンコンシェルジュ 風車/価格：880円

・A4クリアファイル2枚セット ポケモンコンシェルジュ/価格：605円

・トドグラー＆デデンネのペーパーウェイト ポケモンコンシェルジュ/価格：4,950円

・メモ帳 ポケモンコンシェルジュ/価格：660円

・タマザラシの写真風ステッカー ポケモンコンシェルジュ/価格：385円

※★の商品は、Amazon.co.jp「ポケモンストア」では、9月6日より予約受け付けを予定しております。Amazon.co.jp「ポケモンストア」での販売開始日は、9月13日（土）を予定しておりますが、数には限りがございますため、予約時点で予定数量に達する場合もございます。あらかじめ、ご了承ください。

【Netflix「ポケモンコンシェルジュ」】

