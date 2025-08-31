「OH MY CAFE」初のドリンクスタンドが渋谷に登場！ 『トイ・ストーリー』30周年を祝うドリンクを味わおう
「OH MY CAFE」初業態、ドリンクスタンドの展開が決定。「OH MY CAFE」ドリンクスタンドが、東京・渋谷にて、2025年9月4日（木）から10月5日（日）まで、期間限定オープンする。
＞＞＞ドリンクスタンドのメニューやグッズをチェック！（写真30点）
映画『トイ・ストーリー』は、今年公開30周年を迎えたディズニー・ピクサーを代表する作品。
おもちゃたちが織りなす、友情と成長の冒険物語で、映画に登場するキャラクターたちは、自分たちの正体を人間に知られないよう「人間の前では絶対に動かない」という鉄則を守って行動している。作中では、彼らがおもちゃとして静止する印象的なシーンが何度も描かれている。
そして『トイ・ストーリー5』は、2026年6月19日に全米公開が決定している。
このたびのドリンクスタンドは、テイクアウトはもちろん、店内もカウンター、テーブル席両方あるのでイートインも可能となっている。
メニューは、 ”『トイ・ストーリー』30周年アニバーサリーカフェ” をコンセプトにした、「トイ・ストーリー」OH MY CAFE で展開中の子供から大人まで楽しめるヘルシーで可愛いドリンクメニューを提供する。
また、クレーンゲームの中に入ったエイリアンをイメージしたフードメニューや、カフェ限定のオリジナルカップで提供するテイクアウトドリンクも用意された。
全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっている。
そして、「OH MY CAFE」オリジナルグッズやスーベニアの販売も展開される。
まだまだ厳しい暑さが続く時期、「OH MY CAFE」のドリンクメニューで、心も体もほっと一息な時間を楽しんでみては。
（C）Disney/Pixar （C）Just Play,LLC
Mr.Potato Head & Mrs. Potato Head are trademarks of Hasbro used with permission. （C）Hasbro. All Rights Reserved.
＞＞＞ドリンクスタンドのメニューやグッズをチェック！（写真30点）
映画『トイ・ストーリー』は、今年公開30周年を迎えたディズニー・ピクサーを代表する作品。
おもちゃたちが織りなす、友情と成長の冒険物語で、映画に登場するキャラクターたちは、自分たちの正体を人間に知られないよう「人間の前では絶対に動かない」という鉄則を守って行動している。作中では、彼らがおもちゃとして静止する印象的なシーンが何度も描かれている。
そして『トイ・ストーリー5』は、2026年6月19日に全米公開が決定している。
メニューは、 ”『トイ・ストーリー』30周年アニバーサリーカフェ” をコンセプトにした、「トイ・ストーリー」OH MY CAFE で展開中の子供から大人まで楽しめるヘルシーで可愛いドリンクメニューを提供する。
また、クレーンゲームの中に入ったエイリアンをイメージしたフードメニューや、カフェ限定のオリジナルカップで提供するテイクアウトドリンクも用意された。
全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっている。
そして、「OH MY CAFE」オリジナルグッズやスーベニアの販売も展開される。
まだまだ厳しい暑さが続く時期、「OH MY CAFE」のドリンクメニューで、心も体もほっと一息な時間を楽しんでみては。
（C）Disney/Pixar （C）Just Play,LLC
Mr.Potato Head & Mrs. Potato Head are trademarks of Hasbro used with permission. （C）Hasbro. All Rights Reserved.