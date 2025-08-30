ÆÉÇä¿·Ê¹¡¢¸íÊó¸¡¾Ú¡Öµ¼Ô»×¤¤¹þ¤ß¡×¤Ê¤É¤¬¸¶°ø ´´Éô¤é½èÊ¬¤Ø
ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤ÎÁÜºº¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÁÜººÂÐ¾Ý¼Ô¤ò¼è¤ê°ã¤¨¡¢¸í¤Ã¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢30Æü¤ÎÄ«´©¤Ç¡¢µ¼Ô¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¸¡¾Úµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÉÇä¿·Ê¹¤Ïº£·î27Æü¤ÎÄ«´©¤Ç¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÃÓ²¼Âî½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èë½ñµëÍ¿¤ÎÉÔÀµ¼õµë¤Îµ¿¤¤¤ÇÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁÜººÂÐ¾Ý¤ÏÀÐ°æ¾Ï»²µÄ±¡µÄ°÷¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µ»ö¤Î¸í¤ê¤òÇ§¤á¡¢ÃÓ²¼µÄ°÷¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÉÇä¿·Ê¹¤Ï30Æü¤ÎÄ«´©¤Ç¡¢¸íÊó¤Î¸¶°ø¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡ÖÃ´Åöµ¼Ô¤Ë»×¤¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¾å»Ê¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¥ã¥Ã¥×¤ä¥Ç¥¹¥¯¤é¤â¡¢ÁÜººÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤ò³Î¼Â¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ö¸íÊó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢µ»ö·ÇºÜ¤ò»ß¤á¤ëÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤é¤º¡¢¼ÒÆâ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÉÇä¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼Ò¤ÏÍè·î5ÆüÉÕ¤Ç¡¢´´Éô¤ÎÌò°÷Êó½·¤ÎÊÖ¾å¤ä¼Ò²ñÉôÄ¹¤Î¹¹Å³¤Ê¤É¤Î½èÊ¬¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ¼Ô¶µ°é¤Î¶¯²½¤äµ»ö·ÇºÜÁ°¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÅ°Äì¤Ê¤É¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
