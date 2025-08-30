何度言っても、部下が期待通りに動いてくれない――。その原因は、部下の能力や意欲の問題ではなく、あなた自身の「接し方」にあるのかもしれません。部下が何気なく発する言葉には、意外な本音と、部下の才能を理解するためのヒントが隠されています。本記事では、野本果甫氏の著書『人材育成はフィードバックが9割 部下が自走して成果を出すリーダーシップの在り方』（ごきげんビジネス出版）より、自走する部下を育てるための「トリセツ」作成法について解説します。

部下のトリセツをつくる

部下が期待したような動きをしない場合、上司の接し方がその部下にはあっていない可能性があるでしょう。

そこで私が実施する管理職研修では、部下のトリセツをつくってもらいます。トリセツをつくるためには、「部下を知る」ことが原点となるのです。研修では部下に関するいくつかの質問に答えてもらうワークをするのですが、答えられない質問も多く、「部下のことを理解していないことに気づいた」との感想を多くいただきます。

そのとき答えられなかった質問は、職場で部下とのコミュニケーションのなかで答えを探してもらいますが、そのプロセスが部下を理解することにつながり、結果として、どうしたら部下が自ら動いてくれるか、多くのヒントが得られるのです。

では、次にある部下を知るための「質問」に答えてみましょう。すぐに答えられない質問は観察やヒアリングをして情報を集めてください。

【部下を知るための10の質問】

質問1 部下が自分の人生（生活）で大事にしていることは何ですか？

質問2 部下が幸せを感じるときはどんなときですか？

質問3 部下が仕事で大事にしていること、こだわりは何ですか？

質問4 部下が好きな仕事、得意な仕事は何ですか？

質問5 部下が嫌いな仕事、苦手な仕事は何ですか？

質問6 部下が仕事でやりがいを感じるのはどんなときですか？

質問7 部下が仕事でつらい、苦しいと感じるときはどんなときですか？

質問8 部下は自分の強みや長所をどんなところだと思っていますか？

質問9 部下は自分の課題や短所をどんなところだと思っていますか？

質問10 部下は将来どうなりたいと思っていますか？（人生・仕事）

自身の「価値観」を自覚していない若手社員もいる

私がサポートしている企業に中途採用で入社した若手社員がいました。入社して間もないころに面談をする機会があり「新しい仕事はどうですか？」と聞いてみたところ、「ほどほどにやります」との答えが返ってきました。ずいぶん消極的な答えだなと感じましたが、「若い人のことも知りたいので、ぜひ教えてほしいんだけど『ほどほど』ってどういう感じなの？」と聞いてみました。

すると「仕事でストレスを感じるのが嫌なので、ストレスを感じない程度にやりたいんです」と話してくれました。私は内心「ストレスを感じない仕事なんて、あるのか？」と思いましたが、「ちなみに、いまの仕事で楽しいとか、やりがいを感じるときってどんなときなの？」と聞いてみました。しばらく考えて次のように答えてくれました。

「他部署の方から契約についての質問を受けることがあるんですが、まだ経験が少ない人は、お客さまとの契約でわからないことが多いんですよね。相手がわからなくて困っていることに対して、必要な情報を伝えることができて、助けてあげられたと感じたときは、やりがいを感じますね」

いまの仕事でやりがいを感じることはあるんだなと少し安心して、面談は終了しました。

その後しばらくして上司の方から「他部署からの質問に積極的に対応していて、他部署からも好評ですよ」という話を聞き、「がんばっているんだな」とうれしくなったことを覚えています。

部下のなかには、自分がどんな仕事にやりがいを感じているか、自分の強みは何かを自覚していない人もいます。リーダーが質問することで気づいてもらい、自覚することで、より積極的な行動につながるケースも多いです。部下を知るための10の質問は、1on1ミーティングの場を使って部下と一緒に明確にしていくことでも、部下の自己理解、上司の部下理解、どちらも深めることになります。

野本 果甫

サクシードビュー代表

※本記事は『人材育成はフィードバックが9割 部下が自走して成果を出すリーダーシップの在り方』（ごきげんビジネス出版）の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。