100円ショップで200円って信じられない！「デザインも作りも良くできてる！」パスケース
今回ご紹介するのはダイソーで購入したクリアカードケース。なんといってもデザインがキュート！ディズニーの人気キャラクター、ヤングオイスターデザインでチャームもついています。デザインだけでなく、カードケースとしての機能性も◎使い勝手のいいアイテムなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪早速ご紹介します。
商品名：クリアカードケース（ヤングオイスター）
商品情報
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
これで200円？！ダイソーで見つけたデザインが◎な『クリアカードケース』
ダイソーでとんでもないアイテムを発見しちゃいました！『クリアカードケース（ヤングオイスター）』という商品なのですが、かわいいヤングオイスターがデザインされたパスケースに…。
なんとぷっくりとしたヤングオイスターのチャームまでついた商品なんです！
このクオリティで220円（税込）とは思えないですよね。ディズニーストアやパークのお土産屋さんに並んでいてもそん色のないクオリティです。
表裏でカード収納のデザインが違う！丈夫な作りもうれしいポイント
フロント部分はカード上部が出るようなデザインで、取り出しやすい作り。出し入れをするようなカードを入れるのにおすすめです。
背面のカードケースは切込みが入ったようなデザインで、カードが落ちにくい作り。
こちらには出して使わないようなICカードや、タッチ決済で使用するクレジットカードなどを入れるのがおすすめです。
なによりもうれしいのがハトメ付きというところ。
100円ショップのこの手の商品はカラビナの根元部分が破けてしまうことが多いのですが、これはかなり丈夫なので安心して使えそうです。
今回はダイソーで購入した『クリアカードケース（ヤングオイスター）』をご紹介しました！
デザインも作りも◎なアイテムなので、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。